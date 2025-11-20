Se confirma la tragedia en el mar: al menos 18 migrantes desaparecidos en su ruta hacia Ibiza

Al menos 18 migrantes que viajaban a bordo de la patera que, como ha publicado este miércoles en exclusiva Diario de Ibiza, fue interceptada al sur de Cabrera, se encuentran desaparecidos. Los cinco únicos pasajeros que han sido rescatados han confirmado al personal de Salvamento Marítimo que la patera zarpó desde las costas de Argelia con 23 personas a bordo.

Una ONG que colabora con las instituciones españolas alertó de que una embarcación con migrantes no había llegado a destino alguno. De inmediato se pusieron en marcha los medios que se incluyen en los protocolos de emergencia y, después de que un avión de Frontex avistara a la patera navegando a la deriva, se activó a la Guardamar 'Concepción Arenal' de Salvamento Marítimo, que acudió a la zona para rescatar a los migrantes. La patera se encontraban a 40 millas al sur de la isla de Cabrera.

Los cinco pasajeros que han logrado sobrevivir relatan, apuntan desde la Delegación del Gobierno en Baleares, que llevaban al menos una semana a la deriva, perdidos en alta mar. Durante todo este tiempo (con tormentas y bajadas de las temperaturas incluidas), estas 18 personas se fueron lanzando al mar por motivos que no han trascendido. Tampoco si cuando lo hicieron ya estaban sin vida.

Diario de Ibiza ya adelantaba en su información de este miércoles la posibilidad de que hubiera fallecidos como consecuencia de la travesía de esta patera. Por dos motivos. En primer lugar, porque apenas se rescató a cinco personas, cuando lo habitual en este tipo de embarcaciones utilizadas para el transporte irregular de personas hacia las islas, es que viajen al menos una decena de migrantes.

El otro motivo es que hay constancia de al menos dos pateras que partieron el pasado 11 de noviembre de las costas argelinas y de las que no se ha vuelto a tener ninguna noticia. En una viajaban 20 tripulantes y en la otra, 14. Una de ellas puede ser la interceptada este martes. Además, se cree que en ambas había presencia de menores.

Desde la Delegación del Gobierno indican que, como se desconocen las coordenadas en las que estas personas saltaron por la borda, será muy complicado localizarlas. Pero recuerdan que el avión de Frontex realiza cada semana batidas de hasta dos días seguidos para buscar desaparecidos en alta mar.