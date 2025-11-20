Cuatro años de cárcel por meter los dedos en la vagina a una joven mientras dormía en un apartamento turístico de Ibiza

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha confirmado íntegramente la condena a cuatro años de prisión impuesta a un hombre por abusar sexualmente de una joven mientras ambos dormían en un sofá cama junto a otras personas en un apartamento turístico de Ibiza.

Según los hechos probados, la agresión ocurrió sobre las 5 de la madrugada del 15 de agosto de 2021, durante una fiesta en un apartamento compartido por varias personas en Sant Joan. El condenado se tumbó junto a la joven en un sofá cama y aprovechó que ella dormía para introducirle los dedos en la vagina.

La víctima se despertó sobresaltada y le pidió que parara, pero el hombre continuó. Después, la mujer se dio la vuelta y el agresor frotó su pene contra su cuerpo, lo que provocó que ella se levantara y se refugiara en la terraza hasta que el resto de ocupantes despertaron. Sufrió ansiedad y estrés postraumático tras los hechos.

En su recurso, la defenda argumentó que la denuncia se presentó dos días después, lo que supuestamente impedía acreditar una posible embriaguez del acusado. También que no existían testigos directos, ya que en el sofá cama dormían cinco personas, que la víctima habría enviado mensajes en redes sociales contradictorios y un supuesto trato discriminatorio por el origen extranjero del condenado.

Relato "fiable y verosímil"

En su dictamen, el tribunal rechaza uno por uno estos argumentos al considerar “fiable y verosímil” la declaración de la víctima, la persistencia de su relato y la existencia de elementos periféricos de corroboración. Entre ellos, la conversación mantenida en redes sociales al día siguiente, donde la joven reprocha al acusado que “has seguido, tío, que no he podido ni reaccionar”, a lo que él responde: “No sé qué decirte, la verdad”.

El TSJB considera que el lapso de dos días en presentar la denuncia “en modo alguno puede considerarse excesivo” y recuerda que la propia defensa nunca alegó embriaguez durante el juicio. También descarta cualquier motivación racista en la sentencia previa, calificando la acusación de la defensa como “totalmente gratuita”.

Por todo ello, se confirman los cuatro años de prisión, seis años de libertad vigilada y ocho años de prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima, así como el pago de una indemnización de 6.000 euros.