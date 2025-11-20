Ariadna Edo, medallista paralímpica: "Por mucho que entrenes, necesitas tener la cabeza bien"

No todos los días se puede disfrutar de la ponencia de una reconocida atleta paralímpica. Sin embargo, aproximadamente 130 alumnos de Primaria y Secundaria del Colegio Santísima Trinidad han tenido este privilegio. Los pequeños estudiantes disfrutan de una didáctica y divertida mañana junto a Ariadna Edo Beltrán, nadadora profesional de alto rendimiento.

Edo, bronce en Río 2016, toma el turno de palabra. La medallista paralímpica tiene ante sus ojos a un público entusiasta que abarrota la sala principal del Centro Cultural Cervantes, en Sant Antoni. Los asistentes, en cuanto comienza la charla, ponen los cinco sentidos en las palabras de la protagonista de la jornada.

Una de las monitoras de la jornada, dan instrucciones a un grupo de estudiantes participantes. / Consell de Ibiza

La ponente, una joven castellonense de 27 años, padece el síndrome de Stargardt, una dolencia ocular genética que afecta a la retina. En su caso, este síndrome ha mermado "el 90 % de la visión".

Aunque describe experiencias duras, habla con tranquilidad y naturalidad. "Tengo muchísimas dificultades para identificar las caras de las personas. Tengo mis limitaciones, pero, dentro de lo que hay, puedo llevar una vida más o menos normal. La vista está sobrevalorada".

La nadadora rememora su época estudiantil y reconoce que "parecía un poco la rara". "Cuando iba a clase, siempre tenía que sentarme en primera fila y mirar las cosas con una lupa" —debido al síndrome de Stargardt—. Aunque "la vida como estudiante fue relativamente convencional", no todo fue de color de rosa: "En ocasiones, eran crueles por ignorancia, pero al final todos somos normales".

Edo confirma que durante su infancia hubo comentarios y actitudes que le hicieron daño. Sin embargo, arroja un rayo de esperanza: asegura que la concienciación de los niños respecto a la situación de las personas con discapacidad ha mejorado con el paso de los años. "Cada vez hay más personas en las aulas y en la sociedad que tienen alguna enfermedad o presentan alguna discapacidad. Es una situación más común y se ha normalizado dentro de lo que cabe. Hay una mayor sensibilización".

La jornada educativa también sirve para romper falsos mitos: "Tener problemas de visión no significa que tengamos un desarrollo extraordinario del resto de los sentidos. Lo único que hacemos es aprovecharlos más, a causa de nuestra situación".

La importancia de la salud mental

Para Edo, el síndrome de Stargardt no ha sido una barrera lo suficientemente grande como para impedirle luchar por su sueño: ser nadadora profesional. Aunque está logrando avanzar en su camino, y pese a "estar hoy en día lejos de su mejor estado de forma", explica algunos de sus momentos deportivos más altos: "Tras lograr la medalla en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, empecé a salir en los medios de comunicación y me recibieron en el aeropuerto. Estaba un poco en una nube y solo tenía 18 años".

Los asistentes a la actividad, posan tras la charla de Ariadna Edo. / Consell de Ibiza

Saborear el éxito recién alcanzada la mayoría de edad no fue algo fácil para ella a nivel emocional: "Es muy importante la salud mental. Por mucho que entrenes, necesitas tener la cabeza bien. Esto es aplicable a todas las circunstancias de la vida, incluidos los estudios. Es imprescindible estar bien".

La charla concluye y, con ello, los presentes rompen en aplausos. Acto seguido, comienza el frenético turno de preguntas, que despierta el entusiasmo de los chavales. Más de una veintena de chicos y chicas levantan enérgicamente las manos. Quieren formular sus dudas e inquietudes a Edo. Eso sí, solo unos pocos tienen pueden hacerlo.

Las preguntas no dejan indiferente a la nadadora. Los pequeños, con total naturalidad y micrófono en mano, se lanzan: "¿Se han reído alguna vez de ti?", pregunta uno de ellos. "Hay momentos que me han generado inseguridades. Me han llegado a preguntar si estaba bizca", responde Edo.

Tras la ronda de preguntas, llega la acción. En los ejercicios prácticos, Edo dirige actividades de fútbol adaptado para discapacidad visual y discapacidad física. Los alumnos del Santísima Trinidad han disfrutado de una mañana diferente. Y, seguramente, otros centros educativos de Ibiza y Formentera también lo harán próximamente, al tratarse de una iniciativa a escala pitiusa enmarcada en la quinta edición del Programa Educativo DIE Esport Inclusiu a l'Escola.