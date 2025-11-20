Andreu Roig sigue al frente de la Junta del PP de Sant Joan

La Junta Local de Sant Joan de Labritja ha reelegido en la tarde de este jueves a Andreu Roig como presidente en su congreso local. «Agradezco de corazón la confianza renovada y el impulso para seguir trabajando, con más fuerza si cabe, por nuestro municipio», ha afirmado Roig, quien ha subrayado que «este partido no se entiende sin su gente, siempre comprometida a ayudar para seguir fortaleciendo este proyecto y a contribuir en las políticas que Sant Joan necesita en cada momento». El dirigente popular ha asumido «la responsabilidad» que le otorga la junta «con humildad, unidad y la determinación de seguir acertando en los momentos clave, como ya hicimos con el relevo de nuestro querido alcalde Toni Marí Carraca por la incansable Tania Marí», y ha agradecido el respaldo del Partido Popular de Ibiza ante el nuevo mandato.

El presidente insular, José Vicente Marí, se ha declarado «especialmente orgulloso del camino y el trabajo de la junta en estos últimos cuatro años, tanto de Andreu como presidente, de Tania de alcaldesa y de los afiliados y simpatizantes». Ha recordado que el relevo de Toni Marí Carraca, tras seis legislaturas con amplias mayorías, «no siempre fue fácil», y que la fortaleza del equipo «calló muchas bocas». «Andreu quiere seguir tirando del carro porque sin partido no hay gobierno, y aquí fue decisivo: porque había partido, superamos una situación muy difícil y revalidamos el ayuntamiento con mayoría absoluta», ha añadido. Marí ha destacado a Roig «como una persona querida, que ha conseguido un partido fuerte y unido que, además, gana elecciones» y fue «pieza fundamental» en los mejores resultados históricos del PP en 2023. Asimismo, ha agradecido a Carraca «su compromiso» y pidió «reconocimiento para la alcaldesa, que lidera un gran equipo con rigor y responsabilidad».

La alcaldesa Tania Marí ha puesto en valor «la humanidad y el compañerismo de Andreu Roig» y ha dirigido unas palabras a los afiliados, a quienes ha definido como «los que siempre están y hacen de la de Sant Joan una junta fuerte».