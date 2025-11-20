50 años de la muerte de Franco en Ibiza: Loas al dictador y «al hombre preparado por el mismo Caudillo» (el Rey)

«Es imposible resumir en unas pocas palabras la trascendencia que va a tener la desaparición de esta figura excepcional e irreparable», contestó Abel Matutes Juan, ya exalcalde de Eivissa, en una «encuesta de urgencia» que publicó Es Diari inmediatamente después de la muerte del Generalísimo. Cinco años antes, Matutes le había entregado en persona, en su residencia de El Pardo, la Medalla de Oro de la Ciudad: «Su personalidad, su continua visión de los problemas del país, su condición de núcleo del poder, hacía que sintiéramos su presencia en todo momento», comentó al diario. Por eso, Matutes creía que todos sentiríamos desde su defunción «cierto vacío, una cierta orfandad y la evidencia de que se cierra una era importante de la Historia de España, al tiempo que se abre una nueva etapa en la que el personalismo va a ceder el paso al juego de las instituciones». ¿Era una crítica velada a la dictadura y a la necesidad de que, al fin, se asentara la democracia?

Carlos de Meer se dirige a los manifestantes. A la izquierda de la imagen, Antonio Torres Tur.

En cuanto a su legado (otra de las preguntas de la encuesta), destacaba haber dejado «una España pacífica y próspera, social y económicamente, y un sucesor [Juan Carlos de Borbón] que cuenta con el apoyo y la simpatía del país». Y a título individual, estimaba que Franco había sido «un ejemplo de trabajo, sacrificio y cumplimiento del deber por encima de todo». Matutes apostaba por «organizar pacíficamente la convivencia para defender y disfrutar el legado» que había dejado. Respecto al Rey, esperaba que «Dios» le iluminara para ser «espejo en el que puedan contemplarse todos los españoles, quienes deben prestarle adhesión y lealtad».

Vista de la manifestación y del balcón de la Delegación del Gobierno.

Más franquista que Franco

Otro de los encuestados fue Antonio Torres Tur, Secorrat, exalcalde de Santa Eulària y delegado del Gobierno, un ultra más franquista que Franco: «Nos legó una España saneada con unas Leyes Fundamentales que aseguran la continuidad y, sobre todo, un hombre preparado por el mismo Caudillo para continuar su obra, empezada pero no terminada». Un mes antes, el 14 de octubre, Torres acompañó al gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, Carlos de Meer y Ribera, en el balcón de la antigua Delegación del Gobierno (ubicada entonces al inicio de la avenida Isidor Macabich) durante el atrabiliario discurso que ofreció ante unos 2.000 manifestantes que portaban pancartas con los lemas «España unía, jamás será vensía», un acto de repulsa contra el terrorismo y contra «la injerencia extranjera», pues el país estaba por entonces bajo la lupa de las democracias occidentales debido a las últimas ejecuciones ordenadas por el Régimen. «Parece que no quieren admitirnos en el Mercado Común [actual Unión Europea] ¡Que se lo metan donde les quepa!, porque España puede vivir sola», soltó De Meer, una de cuyas descendientes - de casta le viene al galgo-, Rocío de Meer, milita en Vox y no le anda a la zaga en cuanto a ideario ultra. Aquel día, los concentrados y las autoridades cantaron, cómo no, el ‘Cara al sol’.

«Parece que no quieren admitirnos en el Mercado Común [actual Unión Europea] ¡Que se lo metan donde les quepa!, porque España puede vivir sola» Carlos de Meer — Gobernador Civil de Balears en 1975

También estuvo en aquel balcón el alcalde accidental de Vila, Joan Cardona Tur, cuyo Consistorio publicó en esos días un bando que instaba a la población a acudir, primero, a la iglesia donde se iba a rendir homenaje a las Fuerzas del Orden Público «caídas en acto de servicio por Dios y por España» en aquellos días, tres de ellos de la Policía Armada, para así demostrar el «gran espíritu patriótico y la unidad con el Caudillo Franco, el Príncipe de España y el Gobierno en Pleno» de la población. Tras esa misa comenzó una ‘improvisada’ manifestación que acabó frente a la Delegación gubernamental y en cuyo balcón Cardona también soltó un discurso de «absoluta adhesión inquebrantable» a las medidas que, «en defensa de la sociedad», habían sido «dictadas últimamente» y de rechazo a las campañas «extranjeras» contra España. Esas medidas dictadas recientemente no eran otras que las ejecuciones de dos miembros de ETA y tres del FRAP. Cardona, que poco tiempo después se convertiría en un demócrata de toda la vida y recibiría el 10 de enero de 1976, de manos del socialista Joan Tur Ramis, portavoz de la Plataforma Democrática, un manifiesto en el que se pedía la amnistía de todos los presos políticos, elogió la figura del dictador en la encuesta «de urgencia» preparada por Es Diari: «Es una pérdida muy difícil de sustituir, aunque con su sabia visión de futuro nos ha facilitado el camino con las acertadas previsiones sucesorias». Destacaba como legado de Franco los «40 años de paz y un desarrollo económico y social sin precedentes», y confiaba en que con el Rey continuara esa paz y las instituciones que garantizaran la convivencia social, «sin mengua de las modificaciones que imponga el tiempo y las circunstancias de nuestra Patria para mejorar los avances sociales».

«Franco nos ha enseñado a caminar. Si después de sus desvelos volvemos a tropezar es que no tenemos arreglo» Luis Troyo — Jefe de la Policía Nacional en Ibiza en 1975

También aportó su granito de arena a esa encuesta el comisario jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en la isla, Luis Troyo: «Franco nos ha enseñado a caminar. Si después de sus desvelos volvemos a tropezar es que no tenemos arreglo». Tropezar como sinónimo de lo ocurrido durante la República. Creía el comisario que Franco lo había dejado «todo atado y bien atado», una de las frases más oídas aquel tiempo: «Con continuar su obra, nuestro futuro será todo lo bueno que él siempre deseó». Y esperaba que Juan Carlos I se inspirara en las «lecciones de su maestro, el gran capitán Francisco Franco», lo que da una idea de en qué manos estaban las fuerzas del orden público y las principales instituciones aquellos años.

Sin tarjetas rojas

Aquellos días se paralizaron las actividades civiles. Las banderas de edificios oficiales y de los barcos ondeaban a media asta. Los espectáculos públicos fueron suspendidos hasta las 15 horas del domingo 23 de noviembre, poco después de que sus restos mortales se enterraran en el Valle de los Caídos. Colegios e institutos suspendieron las clases hasta el viernes 28 de noviembre y no se jugaron varios encuentros deportivos, salvo el S.E Ibiza-Constancia del campeonato nacional de liga de Tercera División, en el que los jugadores lucieron brazaletes negros, guardaron un minuto de silencio y rezaron un padre nuestro antes de pitar el árbitro el comienzo del partido. Las iglesias celebraron una misa de réquiem el sábado 22 y en la catedral tuvo lugar una misa corpore insepulto presidida por el administrador apostólico pitiuso, Teodoro Úbeda, que fue retransmitida por Radio Popular. Para Úbeda eran «momentos de dolor, de silencioso recogimiento», y recordaba que Franco tuvo una vida «gastada en largos años de preocupaciones y de luchas». Comparó su agonía con una penitencia: «El jefe del Estado ha muerto después de una larga y purificadora enfermedad (…) Era un gran hombre, un estadista insigne, un soldado sin mácula». A excepción, claro, de la que dejó la sangre que se derramó bajo su mandato.

"Era un gran hombre, un estadista insigne, un soldado sin mácula Teodoro Úbeda — Administrador apostólico de las Pitiüses en 1975

Entre quienes celebraron la muerte de Franco y el advenimiento de su pupilo, Juan Carlos I, estaban los jugadores de fútbol pituso, pues seis días después de que expirara el dictador fue publicado un decreto que concedió el indulto general por la proclamación del monarca, lo que permitió conmutar las penas de muerte a Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y al resto de los condenados en el Proceso 1.001, pero también dejar sin tarjetas y sanciones a los futbolistas ibicencos. Incluso el Ayuntamiento de Eivissa celebró la buena nueva condonando las multas impuestas antes del 22 de noviembre.