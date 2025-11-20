Del 20-N al primer Consell Insular de Ibiza y Formentera

Cincuenta años después de un acontecimiento histórico como la muerte del dictador Francisco Franco, la memoria personal de ese momento mezcla inevitablemente vivencias propias con adherencias introducidas por informaciones y datos obtenidos con posterioridad, y no siempre es fácil deslindar con precisión el testimonio original de las percepciones inducidas, aunque ambos sean rigurosamente ciertos. Incluso los mismos hechos se prestan a interpretaciones distintas cuando se producen bajo la mirada ingenua del adolescente de noviembre de 1975 y cuando más tarde ese mismo testimonio pasa por el tamiz de la documentación y la conciencia política. Esta es, por tanto, una crónica personal, forzosamente parcial y fragmentaria, del 20-N de 1975 y del proceso de transición política de la dictadura a la democracia que desencadenó. Una simple evocación puesta en contexto.

Una información con la portada de la muerte de Franco apareció sobre una botella de cava descorchada. / DI

A mediados de noviembre de 1975, ningún español podía ignorar que el «generalísimo» Franco, jefe del Estado «por la gracia de Dios» (en realidad, por la fuerza de las armas y de la represión despiadada y sistemática de cualquiera que cuestionara su caudillaje), estaba agonizando y que su muerte era inminente. Los partes del «equipo médico habitual» que mostraban su extrema gravedad, eran regular e insistentemente reproducidos por todos los medios de comunicación, sometidos entonces a un férreo control por parte del Gobierno. Su muerte, durante la madrugada del jueves 20 de noviembre, confirmada y comunicada en primicia por la agencia Europa Press antes de que fuera confirmada oficialmente, activó todas las previsiones del régimen para despedir al dictador en consonancia con el desvergonzado culto a la personalidad que había impuesto durante casi cuarenta años para glorificar su propia figura. Entre otras medidas, el mismo día 20 el Ministerio de Educación decretó la suspensión de las clases durante una semana, y de todos los espectáculos públicos hasta las 15 horas del día del entierro de Franco, que se produjo el domingo 23, lo cual permitió salvar la jornada futbolística mientras la educación seguía paralizada cuatro días más. Como en tantas otras dictaduras, los espectáculos que distraían a las masas siempre importaban más que la educación o la cultura.

El presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, anuncia en televisión la muerte de Franco. / EFE

Un largo puente sin clase

El caso es que esa mañana otoñal, por encima de otras consideraciones, la muerte de Franco fue muy bien acogida por los estudiantes ibicencos porque nos brindó un largo e inesperado puente y la posibilidad de planear actividades de ocio durante varios días, liberados de cualquier obligación académica y con mucho tiempo por delante. Nuestro entusiasmo juvenil contrastaba, no obstante, con una inquietud palpable entre los mayores por la incertidumbre de la nueva situación que se abría en España. Había preocupación, sin duda, y era evidente también, incluso para la percepción despreocupada de los adolescentes que éramos, la sensación de orfandad que la muerte de Franco dejaba en sus más fervientes adeptos, que, tras décadas de propaganda y exaltación, eran muchos, aunque menos fieles de lo que aparentaban.

Entre telegramas de condolencia de todas las autoridades insulares y funerales en memoria del dictador, organizados tanto en la catedral de Ibiza como en todos los municipios, pasaron los primeros días. No tengo noción de haber estado pendiente de las solemnes e inacabables exequias del dictador, ni de los inflamados panegíricos que le dedicaron las autoridades civiles, militares y religiosas de ese momento, pero sí de haber seguido en directo por televisión la proclamación del rey Juan Carlos ante las mismas Cortes franquistas que iba a desmantelar meses más tarde. Vimos la ceremonia entre amigos, incluidos algunos universitarios que ya habían vivido la agitación política en las facultades y tenían contacto con organizaciones clandestinas de oposición democrática, en un ambiente de escepticismo pero también de esperanza, no tanto porque confiaran en las intenciones del nuevo monarca (subestimado y ridiculizado durante sus años como príncipe tanto por sectores del régimen como por las fuerzas democráticas, que le consideraban un mero títere de Franco), sino porque la ‘revolución de los claveles’ de Portugal era muy reciente y creían que, desaparecido Franco, la presión popular podría originar en España una revuelta similar que acabara con la dictadura.

Pero esa concesión a la trascendencia histórica del momento fue un simple paréntesis en la dimensión recreativa que la muerte de Franco tuvo para la mayoría de los jóvenes. Por entonces, la iglesia de Santa Cruz estaba en obras y cerrada al culto desde hacía tiempo, aunque los locales parroquiales se aprovechaban para diversos usos lúdicos. En la parte posterior del altar, por ejemplo, ensayó durante algún tiempo el grupo Los Diana, y en los pisos altos de la casa parroquial lo hacía también la Rondalla La Afición. En dos locales más del inmueble, uno en la torre del campanario y otro en la planta baja, funcionaban dos clubes juveniles, el Pitiuso y el Eivissa, ambos con distintas inquietudes asociativas pero una misma indisimulada finalidad: organizar fiestas y bailes semanales, con precarios equipos de música y luces, para darles un aire discotequero. Sin clases, íbamos al club a cualquier hora, y de pronto nos dimos cuenta de que frente a la entrada aparcaba un utilitario con dos hombres en su interior que pasaban allí prácticamente todo el día; para mí, hijo de guardia civil, eran dos caras conocidas, dos agentes del servicio de información del Cuerpo. Al principio temíamos que se hubieran apostado allí para impedir que nuestras fiestas perturbaran el luto oficial, pero pronto comprendimos que en realidad estaban custodiando los estudios de Radio Popular de Ibiza, la única emisora local. Esa vigilancia preventiva se mantuvo varias semanas y formaba parte del dispositivo de seguridad diseñado por el Gobierno en toda España para cuando aconteciera la muerte de Franco.

Un inoportuno desliz

Me viene también a la memoria cómo se extendió rápidamente por la isla la comidilla de un involuntario y divertido desliz en la confección del Diario de Ibiza del 22 de noviembre, cuando la información sobre la mayor tirada de Es Diari registrada hasta entonces, que reproducía la portada del 20-N con el «Franco ha muerto» a toda página, fue a parar sobre un gran anuncio de una botella de cava descorchándose. El descuido no tuvo consecuencias para el periódico, porque DI había dado muestras sobradas de su lealtad al Caudillo, pero contrarió a no pocas autoridades locales.

El máximo responsable político de las Pitiusas era por aquellos días el delegado del Gobierno y jefe insular del Movimiento (el partido único del régimen), Antonio Torres Tur, Secorrat, un exmilitar, maestro y falangista, franquista de pura cepa, que había sido antes alcalde de Santa Eulària; todavía hoy tiene una calle a su nombre en Puig d’en Valls sin que se sepa cuáles fueron sus méritos para ello. El 20-N de 1975 llevaba apenas cuatro meses en el cargo, pero ya había alcanzado notoriedad por su actuación como organizador de la masiva manifestación de «afirmación nacional» celebrada en Ibiza el 14 de octubre, tras la celebración de un funeral en memoria de los miembros de las fuerzas de orden público asesinados en unos atentados terroristas; funerales y concentraciones multitudinarias eran la respuesta del régimen a las presiones internacionales que recibía tras los últimos fusilamientos del franquismo. En esa manifestación, celebrada en la avenida de Isidor Macabich, frente al desaparecido edificio de la delegación del Gobierno, intervinieron con arengas patrióticas el alcalde de Ibiza, el comandante militar, y el propio Secorrat, que dio paso a un bochornoso discurso del gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Balears, Carlos de Meer y Ribera, que en los días posteriores tuvo repercusión nacional e internacional porque invitó a los países europeos a «meterse el Mercado Común por donde les quepa». «No toleramos la injerencia de ningún país en nuestras costumbres ni en nuestras leyes», añadió antes de invitar a la multitud a cantar el himno de la Falange, el ‘Cara al Sol’, que para De Meer había dejado de ser un himno de partido o de Movimiento para convertirse en «el himno de la Patria». El escándalo fue de tal magnitud que el gobernador tuvo que ser destituido dos meses más tarde por el primer Gobierno de la monarquía, que encabezaba el muy franquista Carlos Arias Navarro, que era quien presidía también el último gobierno de Franco, el mismo que apareció lloroso en televisión para anunciar su muerte y leer su testamento político.

Doble página publicada por Diario de Ibiza el 15 de octubre de 1975 sobre la manifestación de «afirmación nacional» que se celebró el día antes en Eivissa. / DI

El comienzo de la Transición en las Pitiusas

Torres Tur, en cambio, sobrevivió más de un año a De Meer y, pese a su acreditado inmovilismo, continuó como delegado del Gobierno hasta febrero de 1977; su relevo por Cosme Vidal Juan, poco después de la aprobación en referéndum de la Ley de Reforma Política, marca el verdadero comienzo de la transición política en las Pitiusas, aunque las estructuras sociales de poder e influencia del franquismo subsistieron durante años, reconvertidas lo justo para mimetizarse en el nuevo orden democrático e integrarse en el ecosistema de partidos.

A partir de la Ley de Reforma Política de diciembre de 1976, que desmontó la arquitectura institucional del franquismo, la hoja de ruta democratizadora que impulsaban el Rey, Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez, con la complicidad expresa o tácita de las principales fuerzas políticas, era ya imparable y desembocó, el 15 de junio de 1977 en las primeras elecciones generales democráticas desde la República; de ellas salieron los diputados y senadores de las Cortes constituyentes que alumbraron la Constitución de 1978. Entre los parlamentarios elegidos en 1977 estaba el primer senador por Ibiza y Formentera, Abel Matutes Juan, que había sido alcalde de la ciudad de Ibiza durante el régimen de Franco, pero que en la transición se convirtió en uno de los puntales del principal partido de la derecha española (Alianza Popular, primero; Partido Popular, después) y en él desarrolló una relevante trayectoria política que le llevó a ser comisario europeo, vicepresidente del Parlamento Europeo o ministro de Asuntos Exteriores, entre otras importantes responsabilidades.

La llegada del empresario, periodista, promotor deportivo y activista social Cosme Vidal Juan a la delegación del Gobierno en febrero de 1977 introdujo un cambio radical en ese organismo, hasta entonces el de mayor poder e influencia de Ibiza y Formentera porque llevaba aparejada la jefatura insular del Movimiento y por tanto de él dependían desde muchos trámites administrativos a la designación o destitución de alcaldes, pasando por el control ideológico, los informes de idoneidad y la represión policial en nuestras islas. Cosme Vidal abrió la delegación a toda la sociedad sin distinción de ideologías, acogió y canalizó toda clase de reivindicaciones sociales y políticas, medió en conflictos y, como dijo en su toma de posesión, quiso ser el delegado de las Pitiusas ante el Gobierno más que el hombre del Gobierno en nuestras islas.

Vidal, con el eficaz apoyo del secretario general de la delegación, Miguel Roig Mas, que más tarde le sustituiría en el cargo, manejó con tacto la efervescencia política de la primera mitad de 1977 y el desarrollo de la campaña de las primeras elecciones generales, pero tuvo que cesar en marzo de 1978, a raíz de un cambio normativo para que los delegados del Gobierno en las islas pasaran a ser funcionarios de carrera de alto nivel. Sin embargo, el prestigio que se había labrado durante su gestión, sus buenos contactos en amplios sectores de la sociedad ibicenca y sus convicciones insularistas le llevaron a convertirse en el primer presidente del Consell Insular de Ibiza y Formentera, la primera institución insular de gobierno de las Pitiusas, encabezando una candidatura independiente a la que dio apoyo Coalición Democrática (una de las marcas electorales que tuvo antes el Partido Popular).

Nace el Consell Insular

El Consell Insular fue creado a mediados de 1978 por Real Decreto y avalado más tarde por la Constitución, pero tenía que constituirse con arreglo a la legislación sobre las elecciones municipales y éstas -las primeras en democracia- no se celebraron hasta el 3 de abril de 1979, porque el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, quiso convocar antes nuevas generales para aprovechar el espaldarazo de la aprobación del texto constitucional, redactado y aprobado con un amplísimo consenso, y reforzar así la mayoría de su partido, la Unión de Centro Democrático, en el Congreso y el Senado. De esas primeras elecciones locales democráticas saldrían cuatro alcaldes de UCD y dos de Coalición Democrática, además del flamante presidente del Consell, una institución que nacía de la nada y en sus primeros meses tuvo que instalarse de prestado en el viejo Ayuntamiento de Ibiza con una precariedad cuasi insultante: su primera ‘sede’ fue el antedespacho del alcalde, un simple tramo de pasillo de no más de 10 metros cuadrados, en los que apenas cabían una mesa y un par de sillas.

Cosme Vidal fue el primero de una nueva generación de políticos jóvenes y renovadores, desconectados ya del franquismo y de talante democrático, que, a través de las elecciones municipales, se hicieron cargo de los ayuntamientos y del nuevo Consell. La inmensa mayoría de los elegidos en las urnas eran noveles en la gestión pública, pero en general supieron desempeñar su labor con más solvencia que sus predecesores designados a dedo por la dictadura; tuvieron además la ventaja de llegar a las instituciones en un clima de concordia y de diálogo muy distinto de la polarización que hoy envena a la clase política y siembra desafección entre la ciudadanía.

Muchos años y algunos relevos generacionales después, a algunos de esos adolescentes que hace ahora 50 años reunieron un sábado de noviembre de 1975 para seguir por televisión, entre el escepticismo y la esperanza, la proclamación del nuevo Rey, les correspondería protagonizar otros capítulos de la política y la vida pública ibicenca. Aunque esa es ya otra historia.