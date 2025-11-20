12 equipos competirán por la mejor tortilla de patata de Ibiza

Ibiza celebra este sábado la tercera edición del Concurs de Truita de Patata Vermella, en el que 12 equipos competirán por hacer la mejor tortilla. Se trata de una jornada lúdica y gastronómica en la que también se celebra la II Fira de Sabors, que reunirá a productores locales en el Paseo de Vara de Rey. "Huevos pageses y patata roja ibicenca, esos son los ingredientes que han de llevar las tortillas que compitan y que ponen en valor los productos autóctonos", explica en rueda de prensa Àlex Minchiotti, concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza.

En el concurso, destinado a amantes de la cocina de todas las edades, los participantes se inscriben por grupos, peñas o asociaciones. Deberán cocinar su tortilla con huevos y los cinco kilos de patata vermella que les entregue la organización y cocinarla en los espacios habilitados por el Ayuntamiento. Cada equipo contará con una carpa, mesas y taburetes para ello. Deberán tener lista y presentar la tortilla ante el jurado a las 14 horas. A partir de entonces, sus miembros comenzarán la degustación y analizarán aspectos como la originalidad, la presentación, la dificultad de elaboración o el gusto y el aroma.

Aunque el plazo para inscribirse finalizaba a las 15 horas de este jueves, se ha cerrado antes porque ya no había plazas disponibles para participar en este evento.

Los ganadores del concurso se llevarán una gran cesta de productos locales aportados por los participantes de la II Fira de Sabors. El segundo y tercer puesto será otra cesta de productos locales, también de esta feria gastronómica de Ibiza.