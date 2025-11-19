Vuelos de Ibiza a Madrid desde 10 euros en el Black Friday

Iberia Express ha lanzado una campaña especial de Black Friday con descuentos destinados a sus clientes en Baleares, que podrán acceder a tarifas desde 10 euros por trayecto en la ruta Ibiza-Madrid, siempre que se trate de viajes de ida y vuelta y estén registrados en el Club Express, según informa la compañía en un comunicado.

Las ofertas estarán disponibles en www.iberiaexpress.com durante más de dos semanas y permitirán planificar vuelos entre el 19 de noviembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026. En el caso de Mallorca, los precios arrancan en 11 euros por trayecto para residentes.

La directora comercial de Iberia Express, Isabel Rodríguez, ha destacado la buena acogida de estas promociones en las islas. "El Black Friday se ha convertido en una oportunidad fantástica para que nuestros clientes residentes encuentren tarifas muy atractivas para viajar a Madrid. Es una campaña que nos permite estar más cerca de ellos y premiar su confianza con descuentos especiales"ha afirmado Rodríguez.

Sorteo de vuelos

Además, la aerolínea sorteará vuelos gratuitos entre las personas que se den de alta en el Club Express, su programa gratuito para clientes. Registrarse en este club no solo permite acceder a descuentos, sino también a promociones exclusivas y a la plataforma de entretenimiento a bordo de Iberia Express, que incluye cine, series, documentales y música.