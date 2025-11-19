Temor entre los hosteleros de Sant Antoni tras dos asaltos nocturnos a bares

En menos de un minuto y con métodos similares: cristal reventado, acceso directo a la barra y dinero en efectivo como objetivo, dos robos han sacudido al sector hostelero de Sant Antoni: el más reciente, la madrugada del domingo al lunes en el Bar Urban (calle Soledad, 35); el anterior, el 26 de octubre en es Clot, donde el ladrón se llevó la caja y el bote de propinas. En ambos casos hay denuncias ante la Guardia Civil y vídeos de las cámaras de seguridad.

En la madrugada del domingo al lunes, a las 2.55 horas, el Bar Urban de Sant Antoni (calle Soledad, 35) sufrió un robo exprés que dejó a los propietarios atónitos. Varios residentes de la zona llamaron alarmados tras escuchar un golpe y ver el escaparate destrozado. Pese a la violencia del ataque, la alarma no llegó a sonar. Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia: un joven entra con rapidez, va directo a la barra, corta el cable de la caja registradora, sustrae 300 euros en efectivo y un teléfono móvil y huye; todo ocurre en unos 30 segundos. Los dueños han presentado denuncia y la Guardia Civil les ha informado de que el autor está identificado y fichado, un reincidente en delitos similares. Más allá del botín, lamentan los daños: caja inutilizada y cristal roto. «Lo peor no es lo que se ha llevado, sino lo que ha destrozado», resumen.

El asaltante saca el dinero de la caja en el robo al bar Es Clot.

La caja y el bote de propinas

Semanas antes, en la madrugada del 26 de octubre, el bar es Clot, también en Sant Antoni, fue asaltado con un modus operandi igualmente resuelto. El ladrón arrojó una piedra contra la puerta de cristal, la rompió y salió corriendo; esperó a que la alarma dejara de sonar y volvió al establecimiento, al que accedió reptando. Una vez dentro, llegó a la barra y se llevó el bote de las propinas con 1.500 euros y la caja registradora con 500 euros en billetes y monedas, según relata la propietaria, que denunció los hechos en el cuartel de la Guardia Civil de ses Païsses. «Es la primera vez que sufrimos un robo en cinco años al frente del local», explica. «Durante el día todo transcurre con normalidad, pero por las noches sí se percibe cierta inseguridad. En las últimas semanas hemos notado más movimiento de gente desconocida o con comportamientos poco habituales en la zona y eso genera inquietud entre vecinos y comerciantes». La dueña confía en que «con más presencia y control policial se pueda recuperar la tranquilidad de siempre».