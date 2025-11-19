La sorprendente isla del tamaño y población de Ibiza que se ha clasificado para el Mundial de fútbol

Hay una isla en el mar Caribe, de tamaño y población muy similares a Ibiza, que se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la fase de clasificación para el Mundial de fútbol, que se disputará el próximo año en Norteamérica.

Se trata de Curazao, un país situado a unos pocos kilómetros al norte de la costa venezolana, que acaba de completar la mayor hazaña futbolística de su historia: clasificarse para la fase final de un Mundial.

El empate a domicilio ante Jamaica (0-0) dio a la selección caribeña el punto que le faltaba para asegurar matemáticamente su presencia en el torneo. Sus jugadores son completamente desconocidos para los aficionados y tan solo es famoso su entrenador, el holandés Dick Advocaat, que fue seleccionador de su país hace 30 años.

Las similitudes numéricas entre Curazao e Ibiza son palmarias. Ambas cuentan con una población de alrededor de 160.000 personas y, en cuanto al tamaño, Ibiza tiene 572 kilómetros cuadrados. por los 444 kilómetros cuadrados de la nación centroamericana.

Curazao es una de las selecciones que se ha beneficiado de la ampliación de equipos en el Mundial, que en 2026 crecerá de 32 a 48 contendientes. Otros países cuya clasificación también resulta sorprendente son Uzbekistán, Cabo Verde o Haití. Un Mundial más mundial que nunca.