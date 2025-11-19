Ayudas en Santa Eulària: 60.000 euros para quienes compran su primera vivienda

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha resuelto la concesión de 60.000 euros en ayudas a la compra de primera vivienda para residentes en el municipio. Un total de 13 familias recibirán un importe de hasta 5.000 euros para poder tener una ayuda en los primeros momentos de una operación tan trascendental, tanto en lo económico como en el proyecto de vida de las personas. Otras 6 solicitudes han tenido que ser rechazadas por diferentes motivos. En total, la partida reservada para esta ayuda se eleva hasta los 60.000 euros, según informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Cabe recordar que Santa Eulària es el único municipio de la isla de Ibiza que ofrece este tipo de ayuda con el objetivo de apoyar a sus ciudadanos en materia de vivienda. Desde 2021 se ha destinado un total de 195.000 euros a este programa, beneficiando a más de 60 familias, facilitando así el desarrollo de proyectos de vida en el municipio, detalla el Consistorio.

Para Miguel Tur, alcalde accidental de la Villa del Río, este tipo de ayuda "demuestra la sensibilidad y el compromiso de Santa Eulària para facilitar el acceso a una vivienda digna a quienes más puedan necesitarlo". En la misma línea, Tur ha recordado que "esta iniciativa se incluye dentro del plan 'Santa Eulària Crea Futur', orientado a facilitar el acceso a la vivienda con un paquete de medidas tales como las ayudas al alquiler, subvenciones para el retorno del talento joven o la promoción de Viviendas a Precio Limitado".