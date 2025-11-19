Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza

Rescatan y trasladan a Ibiza una patera con cinco migrantes a la deriva

Salvamento Marítimo ha encontrado la embarcación a 40 millas de Cabrera

Una patera llegada a las Pitiusas en una imagen de archivo

Una patera llegada a las Pitiusas en una imagen de archivo / DI

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Una patera con cinco migrantes de origen magrebí ha sido rescatada este miércoles por Salvamento Marítimo en alta mar y trasladada al puerto de Ibiza, a donde está previsto que llegue en las próximas horas.

Después de que un avión de Frontex avistara a la patera navegando a la deriva, se activó a la Guardamar 'Concepción Arenal' de Salvamento Marítimo, que acudió a la zona para rescatar a los migrantes. La patera se encontraban a 40 millas al sur de la isla de Cabrera.

Se teme que pueda haber víctimas mortales a consecuencia de esta travesía por dos motivos. En primer lugar, porque apenas se rescató a cinco personas, cuando lo habitual en este tipo de pateras es que viajen al menos una decena de migrantes.

El otro motivo es que hay constancia de al menos dos pateras que partieron el pasado 11 de noviembre de las costas argelinas y de las que no se ha vuelto a tener ninguna noticia. En una viajaban 20 tripulantes y en la otra, 14. Además, se cree que en ambas había presencia de menores.

