La presunta autora del incendio mortal en ses Païsses "dejó sus móviles en casa" y "se cruzó" con los servicios de emergencias

Cuatro minutos después de la una de la madrugada del 3 de agosto de 2023, la acusada de asesinato por el incendio en el que murió su suegro en ses Païsses "salió de su vivienda ocultando su identidad y dejó sus dos teléfonos en casa". "Fue andando por el paseo marítimo y la avenida de Portmany hasta llegar a la casa" de sus suegros y de su pareja en aquel momento. "Entró en esa casa y sabía que sus habitantes [el matrimonio y la cuidadora; el hijo estaba ingresado en Can Misses] estarían durmiendo profundamente. Pudo entrar fácilmente con una copia de las llaves que poseía desde hace semanas". Es la conclusión de la Guardia Civil, que se encargó de la investigación.

También ha detectado, con las grabaciones de cámaras de videovigilancia, que "mientras la acusada iba de vuelta a su domicilio por la avenida de Portmany, se cruzó con efectivos de bomberos, patrullas de policía y una ambulancia en dirección opuesta a su marcha", cuando iban al incendio. Así lo han explicado en el juicio dos agentes de la Policía Judicial de la Benemérita.

Las cámaras grabaron a la acusada saliendo y volviendo a su casa a horas que concuerdan con el momento del incendio. La salida y entrada de su vivienda se grabó porque en el portal de su edificio hay cámaras. Salió de su casa con una blusa, pantalón negro, zapatillas negras y una bolsa en la que, haciendo zoom, los agentes vieron que había un bolso floreado en su interior. Además, "baja por la escalera girando la cara para que no se le vea el rostro" y portando un velo. Durante el recorrido, se lo quita. Al volver, llevaba el mismo calzado, pero con un vestido blanco y ese bolso que a la salida llevaba escondido.

No había cámaras de vigilancia enfocando el lugar del incendio, por lo que no hay imágenes de nadie cometiendo el crimen, pero sí de la acusada yendo y volviendo de ese enclave. "Podemos decir con eso con toda certeza que la que sale es ella", concluyen los agentes.

Entre otras versiones que la Guardia Civil sabía que no eran ciertas, la detenida dijo espontáneamente que había realizado un recorrido alternativo que, con las cámaras, se demostró falso. "Se observan mentiras y manipulaciones tanto con sus seres cercanos como con nosotros".