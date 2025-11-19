La lucha contra la procesionaria del pino en Ibiza se mantiene con más trampas y medios aéreos

La prevención y gestión de los incendios es seguramente uno de los mayores frentes de batalla a los que se enfrentan los profesionales de la gestión forestal, aunque es igualmente importante que los bosques gocen de una "buena salud para que sean más resistentes frente a sequías, enfermedades o los propios incendios", explica Joan Simonet, conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern, en la presentación este martes en Ibiza de la nueva campaña aérea contra la oruga procesionaria (Thaumetopoea pityocampa), en la que también ha estado presente el conseller de Gestión Ambiental, Sostenibilidad, Innovación y Transparencia del Consell, Ignacio José Andrés Roselló.

Desde comienzos de este mes de noviembre, el Govern trabaja en una nueva campaña de tratamiento aéreo contra esta plaga. "Son 15.000 las hectáreas de actuación marcadas en las Pitusas, las más afectadas por esta oruga, de las cuales 12.500 son de Ibiza y 2.500, de Formentera", detalla Simonet. Las labores se desarrollan hasta finales de diciembre y cuentan con un presupuesto de 3.312.685 euros. Hasta el año 2028, el presupuesto para actuar contra la procesionaria en las dos islas ascenderá a 11.177.903 euros.

El producto fitosanitario que se utiliza es el mismo de los últimos años, el Bacillus thuringiensis variedad kurstaki, un producto biológico basado en una bacteria presente de forma natural en el suelo y en las plantas. Solo permanece unos pocos días sobre las hojas, ya que se degrada rápidamente por efecto de los rayos ultravioleta, no afecta a las abejas y puede emplearse en agricultura ecológica.

La gran extensión de la superficie de pinar potencialmente afectada en Ibiza, alrededor de 25.088 hectáreas, y la intensidad de los daños que está causando en estas formaciones de bosque autóctono la oruga hacen necesario implementar medidas para combatirla.

Tratamiento terrestre

El tratamiento aéreo se complementa con otras medidas. El Servicio de Sanidad Forestal ha reforzado el trabajo terrestre con la adquisición de dos cañones para lanzar este producto, uno para las Pitiusas. Este tratamiento se aplica desde mediados de octubre y hasta finales de diciembre, con "dos pasadas en días no consecutivos en función de las condiciones meteorológicas". En este tratamiento terrestre se emplea también el mismo producto que el empleado en los trabajos aéreos.

Dentro del programa de control integral de plagas, la conselleria explica que mantiene "el control biológico de la procesionaria con la instalación en la isla de 82 cajas refugio para murciélagos y 105 cajas nido para aves insectívoras", depredadores naturales del insecto. Este verano se han colocado en Ibiza 9.171 trampas G de feromona con un nuevo sistema que permite capturar más mariposas y evita la entrada de fauna no diana, especialmente lagartijas. Además, se han instalado 1.454 trampas en Formentera. En total, se han capturado 13.450 ejemplares en Ibiza y 3.362 en Formentera.

Más orugas

Desde que se detectara en el año 2016 la reaparición de este insecto, con la eliminación ese año de 125 bolsas de oruga procesionaria, su número ha ido en aumento, advierte la conselleria. En 2020 se eliminaron 1.107 de estas bolsas, 4.813 en 2021, 7.957 en 2022 y 16.309 en 2023, según datos de la conselleria de Medio Ambiente. El retroceso debido a la presencia de serpientes de la población de la lagartija, otro de los depredadores naturales de las orugas, al alimentarse de sus larvas, es una de las causas de la expansión de este insecto. En 2024 se capturaron 32.203 machos en las 8.000 trampas instaladas en Ibiza y 8.104 machos en las 1.102 trampas de Formentera. Entre enero y marzo de 2025, se eliminaron 15.539 bolsones en Ibiza y 6.332 en Formentera.

Simonet recuerda que la procesionaria del pino llegó por primera vez a Ibiza en 1975, hace 50 años, y que "continúa controlada". "Es un éxito logrado gracias a las actuaciones de control que se han llevado a cabo. Y no nos detendremos, porque hasta 2027 continuaremos con las actuaciones para controlar el insecto en las islas", apunta. El conseller advierte de que la procesionaria, además de afectar a los ecosistemas forestales, «causa afecciones a personas y animales, especialmente a los perros, ya que las orugas tienen pelos muy urticantes que provocan alergias y obstrucciones en las vías respiratorias. Por ello, debe evitarse el contacto y su manipulación». Paralelamente, se ha constatado una notable reducción de los niveles de afectación en Formentera.

Por otra parte, la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha elaborado estudios sobre la procesionaria del pino y ha liberado parasitoides de los huevos de esta oruga.