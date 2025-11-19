Llama la atención
La inversión de tres millones de euros que anuncian el Govern y el Consell para reparar los daños provocados por las tormentas del 30 de septiembre y el 11 y 12 de octubre en los torrentes y las infraestructuras de Eivissa. El Ejecutivo balear ha llevado a cabo estos trabajos y asegura que se ha recuperado «en el menor tiempo posible la seguridad hidráulica, la capacidad de drenaje y el funcionamiento de las infraestructuras esenciales de la isla». Emeterio Moles, gerente de Abaqua, explica: «El sistema de depuración de Eivissa sufrió daños muy importantes en pocas horas».
Las dos sanciones aprobadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Eivissa por uso ilegal de viviendas en el municipio. Las dos propuestas de multa suman más de 740.000 euros tras haberse acreditado, apuntan desde Vila, un cambio de uso de residencial a turístico sin el título habilitante correspondiente.
La resolución en tres días de las alegaciones que tramitaron las dos empresas que se presentaron al concurso para gestionar el servicio público de transporte en Eivissa. El Consell defiende además el proceso: «Se ajusta plenamente a la legalidad» y « ha sido riguroso».
