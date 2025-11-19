Litigio por una cantera en Ibiza: Cemex podrá seguir extrayendo áridos, de manera provisional, en la parte sin protección de Can Xumeu

La multinacional Cemex podrá seguir extrayendo áridos en la cantera de Can Xumeu, al menos de manera provisional y solo en la parte de la explotación que no está protegida por la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El Govern balear, que a finales de septiembre había dictaminado el fin de esta actividad, ha tenido que rebajar esta orden hasta que se resuelvan los dos recursos de reposición presentados por esta compañía y por la empresa de materiales de construcción Baumaterial.

La cantera de Can Xumeu, que está situada en la vertiente de sa Serra Grossa, en Sant Jordi, recibió su primera autorización en 1966. No obstante, en 2014 entró en vigor una nueva Ley de Minas en Balears que obligaba a recibir un informe ambiental favorable para seguir adelante con su actividad.

Desde entonces, Cemex, que había adquirido esta explotación minera, inició un largo proceso para adaptar su proyecto a la nueva normativa, que chocó con la protección del entorno natural de sa Serra Grossa. Este paraje montañoso del interior de la isla estaba declarado como Área Natural de Especial Interés (ANEI) desde 1991 y, a partir de 2020, también como Zona Especial de Conservación (ZEC) como área de la Red Natura 2000.

La Comisión Balear de Medio Ambiente ya dictaminó un primer informe negativo contra la cantera en 2020 que fue ratificado en 2023. Tras varios litigios administrativos, con los que Cemex pudo proseguir con la actividad en Can Xumeu, la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía dictó una resolución, el pasado mes de septiembre, por la que ordenaba el cese definitivo de la extracción de áridos en esta explotación, en un plazo máximo de diez días.

Suspensión parcial de la orden

Cabe tener en cuenta que en una cantera se llevan a cabo tres tipos de actividades diferenciadas: por una parte, la extracción de áridos; posteriormente, el tratamiento de este material para usarlo en la construcción y, por último, los trabajos de restauración para reforestar las zonas afectadas por toda la actividad anterior.

La resolución de septiembre del Govern afectaba directamente a la actividad extractora y también ordenaba que se retirara toda la maquinaria empleada para esta finalidad. Además, permitía a Cemex que siguiera tratando todo el volumen de áridos que ya hubiera extraído hasta la fecha y fijaba que debía finalizar la renaturalización de la zona.

Pese a que la conselleria indicó a Diario de Ibiza que esta orden era firme, este lunes ha emitido una nueva resolución que rebaja las restricciones. De esta manera, Cemex podrá seguir extrayendo provisionalmente material de la cantera, pero solo de la parte de la explotación que se encuentra en suelo rústico común, mientras que en la zona con alta protección ambiental solo podrá acometer tareas de reforestación.

Según los datos disponibles en el Registro de Minas del Govern balear, la cantera de Can Xumeu cuenta con una superficie total de 91,7 hectáreas, aunque el perímetro para la explotación minera, solicitado en los diferentes proyectos de regularización presentados por Cemex, se fue rebajando de 81 hasta las 15 hectáreas de la última propuesta.

La documentación disponible en la última resolución del Govern no detalla la extensión exacta que podrá seguir explotándose. No obstante, el texto pone de relieve que será una parte reducida: "La superficie objeto de los proyectos está incluida en una pequeña parte (al sudeste) dentro de la zona de interés minero (ZIM) y de todo el resto dentro de suelo rústico protegido con la clasificación de ANEI [...] gran parte de la superficie afectada se encuentra dentro del espacio Red Natura 2000 LIC Serra Grossa".

La resolución también subraya que, una vez se resuelvan los dos recursos de reposición de Cemex y Baumaterial, el futuro de la explotación minera deberá atenerse al dictamen definitivo. En estas alegaciones, las empresas advertían de que el cese de la extracción de áridos les iba a suponer un perjuicio económico significativo, además de que se trata de la mayor explotación de las tres que siguen en activo en Ibiza.