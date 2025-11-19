ITV caducada en Ibiza y sin cita hasta dentro de cuatro meses ¿Qué hacer?

El servicio de la ITV en Ibiza se ha vuelto a colapsar cinco años después de que la lista de espera se redujera con la inauguración de la ITV móvil del Recinto Ferial. La falta de personal y el aumento del parque móvil son algunos de los motivos que ha esgrimido el Consell de Ibiza como causas de la excesiva demora para conseguir una cita.

Conducir con la ITV caducada conlleva una sanción de 200 euros, además de la retirada del permiso de circulación. Los conductores en Ibiza, acostumbrados ya a que las citas de la ITV vayan con mucho retraso, tienen que solicitar fecha para la revisión con mucho tiempo de antelación. Pero a veces se olvida y, cuando uno se quiere dar cuenta, ya no llega a tiempo.

Tres opciones

En estos casos existen tres opciones para evitar la sanción. Por un lado, hay talleres que, previo pago, pueden llevar tu vehículo a la ITV. La cantidad a abonar dependerá de cada taller.

Una segunda opción, la más vieja y popular, es hacer cola en la estación de ITV de Santa Gertrudis, antes de que abra a las 8 de la mañana. Suele haber mucha gente. Una vez abre la oficina, se hacen dos colas, los que tienen cita y los que no. Los que van sin ella deben esperar a que se les asigne hora de entrada.

La tercera posibilidad es esperar fuera de la estación móvil del Recinto Ferial de Ibiza, donde hay un cartel luminoso con dos opciones: "completo", con letras rojas, o "libre", con letras verdes. Cuando pone "completo" no hay citas disponibles; cuando está "libre" hay vacantes para el día y se puede entrar a pedir hora.

Mejoras del servicio

El Consell de Ibiza ya ha licitado el nuevo contrato de gestión de la segunda estación de ITV móvil, que descongestionará el servicio. En paralelo, la institución insular está elaborando un nuevo reglamento de funcionamiento del servicio que permitirá que empresas especializadas en ITV puedan abrir sus propias instalaciones en la isla para complementar la oferta que actualmente solo es pública.