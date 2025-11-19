Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza: la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa y el Cor ofrecerán el tradicional concierto de Santa Cecília

Será este sábado 22 de noviembre en Can Ventosa

Imagen de archivos de la Banda Simfònica Ciutat d'Evissa

Imagen de archivos de la Banda Simfònica Ciutat d'Evissa / Marcelo Sastre

Ibiza

Este sábado, el Cor y la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa ofrecerán en Can Ventosa su tradicional concierto de Santa Cecília, patrona de los músicos. El recital tendrá lugar a las 19 horas y será el acto central de la programación musical de este mes de noviembre, organizada por el Ayuntamiento de Ibiza a través del Patronat de Música.

La Banda Sinfónica y el Coro Ciudad de Ibiza ofrecerán el tradicional concierto de Santa Cecília

La Banda Sinfónica y el Coro Ciudad de Ibiza ofrecerán el tradicional concierto de Santa Cecília / Ayuntamiento de Ibiza

El calendario de actividades incluye, además, el Concert de Santa Cecília que llevarán a cabo los alumnos de l'Escola de Música, previsto para el 21 de noviembre en la plaza exterior de Can Ventosa, con entrada gratuita. La jornada conezará a las 18 con la actuación de la banda de alumnos y continuará a las 18.30 horas con la actuación del ensamble de saxofones.

Las entradas para el concierto del sábado tienen un precio de 5 euros y se pueden adquirir de 08.30 a 15 horas en Eivissa Inclusiva (C. Castella Mercat Nou s/n - Local 4 exterior). También se podrán comprar en el Patronat de Música los días 19 y 20 de noviembre, de 19 a 20.30 horas. No hay venta en línea.

