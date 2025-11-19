Ibiza: la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa y el Cor ofrecerán el tradicional concierto de Santa Cecília

Este sábado, el Cor y la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa ofrecerán en Can Ventosa su tradicional concierto de Santa Cecília, patrona de los músicos. El recital tendrá lugar a las 19 horas y será el acto central de la programación musical de este mes de noviembre, organizada por el Ayuntamiento de Ibiza a través del Patronat de Música.

La Banda Sinfónica y el Coro Ciudad de Ibiza ofrecerán el tradicional concierto de Santa Cecília / Ayuntamiento de Ibiza

El calendario de actividades incluye, además, el Concert de Santa Cecília que llevarán a cabo los alumnos de l'Escola de Música, previsto para el 21 de noviembre en la plaza exterior de Can Ventosa, con entrada gratuita. La jornada conezará a las 18 con la actuación de la banda de alumnos y continuará a las 18.30 horas con la actuación del ensamble de saxofones.

Las entradas para el concierto del sábado tienen un precio de 5 euros y se pueden adquirir de 08.30 a 15 horas en Eivissa Inclusiva (C. Castella Mercat Nou s/n - Local 4 exterior). También se podrán comprar en el Patronat de Música los días 19 y 20 de noviembre, de 19 a 20.30 horas. No hay venta en línea.