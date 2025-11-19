La odisea de vivir solo en Ibiza: más de la mitad de los pisos en alquiler son únicamente de temporada

Encontrar un estudio o una vivienda de una habitación en alquiler para vivir solo en Ibiza se ha convertido en un desafío. En el momento de la consulta (tarde del 19 de noviembre), en Idealista hay 203 anuncios de este tipo en toda la isla, pero sólo 85 son de larga estancia, es decir, apenas un 42% del total. El resto, 118 viviendas (58%), se ofrecen únicamente durante los meses de invierno, lo que deja a quienes buscan residencia fija compitiendo por menos de la mitad de la oferta.

En cuanto a precios, la opción más barata es un estudio de 42 m² en Cala Vedella por 980 euros al mes. Sin embargo, si el objetivo es vivir en el centro de Ibiza, el precio mínimo sube a 1.250 euros mensuales por un estudio de 46 m² en el puerto, sin agua ni electricidad incluidos. Esto supone pagar alrededor de un 28% más sólo por estar en una zona más céntrica, y un coste por metro cuadrado también más alto.

Aquilar piso con una habitación, puede suponer resignar la cocina / Idealista.com

A este esfuerzo mensual se le suma el desembolso inicial: todos los propietarios exigen al menos un mes de fianza, y algunos piden dos más el mes en curso, de modo que entrar a vivir puede suponer entre dos y tres veces el precio del alquiler. En el caso del estudio más barato, el inquilino puede tener que reunir de unos 1.960 a casi 3.000 euros sólo para firmar el contrato.

La situación se complica todavía más si se busca una vivienda con una habitación independiente. De los 196 anuncios iniciales, sólo 61 (31%) ofrecen dormitorio separado, y los pisos más económicos rondan los 1.000 euros al mes con cocinas mínimas tipo office kitchen. En zonas más céntricas, las alternativas se reducen a 11 viviendas, menos de 2 de cada 10 dentro de este segmento, con precios que arrancan en 1.400 euros mensuales, un 40% más que las opciones más baratas de una habitación fuera del centro.

El resultado es un escenario poco amable para quienes quieren vivir solos en la isla: poca oferta estable, mucha temporalidad y precios que se disparan en cuanto se busca ubicación y algo de comodidad.