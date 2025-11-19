La Guardia Civil sospechó de la acusada del incendio mortal en ses Païsses "por sus antecedentes violentos"

Dos agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil que realizaron la investigación sobre el incendio de 2023 en ses Païsses en el que murió un hombre han declarado este miércoles en la Audiencia Provincial y han explicado por qué decidieron empezar a investigar a la entonces pareja del hijo del fallecido: mujer de 63 años que permanece en prisión provisional acusada de asesinato con alevosía a una persona con enfermedad y dependiente y de otro delito de incendio. La acusación le pide prisión permanente revisable y elevadas indemnizaciones. Tras descartar otras hipótesis y tras el testimonio de una hija de la víctima, el Instituto Armado abrió una línea de investigación sobre la acusada, accediendo, mediante una base de datos policial, a sus antecedentes. Vieron registrados otros episodios violentos, en un caso también relacionado con un incendio, en el que falleció una persona.

Saltó la alarma con las declaraciones de la hija del fallecido en ses Païsses, que avisó de las características de la acusada, a la que consideraba "muy peligrosa" ya antes del incendio, y también durante una conversación de la Benemérita con una psiquiatra del Hospital Can Misses, a la que acudieron para preguntar al personal si el hijo del fallecido, que la madrugada del incendio estaba ingresado en Psiquiatría por un intento autolítico de semanas anteriores, había salido en algún momento del recinto. Les aseguraron que no. La psiquiatra también les contó, sobre la posteriormente detenida, que "en una junta de años atrás, un compañero, un doctor, dijo que sospechaba que esta mujer había tenido algo que ver con un incendio en el que murió una persona en Sant Antoni".

Fue entonces cuando la policía judicial accedió a la base de datos, en la que, efectivamente, la acusada salía "relacionada con un incendio y además aparece un presunto delito de lesiones tras rociar con aceite hirviendo a su expareja" en 2015. "Casualmente con este hombre habíamos hablado en otra investigación, estaba relacionado con la desaparición de un amigo suyo, y recuerdo que habíamos comentado cómo estaba: tenía el rostro y el torso completamente desfigurado", ha relatado uno de estos dos agentes instructores.

Las horas "cuadran perfectamente"

Cándido Valladolid, abogado de la defensa, les ha preguntado si verificaron esos hechos y cómo terminaron judicialmente. Los investigadores han respondido que lo que podían hacer ellos era comprobar si efectivamente la acusada estaba relacionada con ese otro incendio y esa presunta agresión a su expareja, y así lo hicieron. Señalan que, independientemente de cómo se resuelvan esos otros casos, hay todo un mapa de indicios que apuntaban a seguir en la línea de investigación sobre esta mujer. Entre otros, las 54 grabaciones de cámaras de videovigilancia que captan el recorrido que realizó la noche de los hechos desde su domicilio del núcleo urbano de Sant Antoni hasta la casa que presuntamente incendió en ses Païsses, acabando con la vida de un hombre. La Guardia Civil se muestra "plenamente convencida" de que la acusada llevó a cabo ese recorrido (de ida y vuelta) y que, además, lo hizo en unas horas "que cuadran perfectamente" con las del incendio. Los agentes de la investigación confirman que salió de su vivienda a la 1.04 horas de la madrugada del 3 de agosto de 2023, la noche de los hechos, y volvió a las 2.31. Hay cámaras en su portal que la captaron entrando y saliendo a esas horas, aparte del recorrido como tal hasta ses Païsses y la vuelta. El fuego prendió sobre las dos de la madrugada.

"¿Usted puede confirmar si salía como víctima o como autora de esos otros hechos?", ha insistido el abogado de la defensa. "En uno creo que aparecía relacionada y en otra como autora de un hecho a su pareja", ha respondido uno de los agentes, que no lo podía recordar con exactitud al tratarse de una investigación de 2023. Seguidamente Valladolid ha afirmado que quedó acreditado que la acusada fue víctima de aquel otro incendio en el que se la implica. Sobre el presunto delito de lesiones, en la primera jornada del juicio, este lunes, el abogado sostuvo que ese caso quedó "archivado" y no por "ausencia de pruebas, sino porque el médico forense de la Audiencia Provincial de Sevilla dijo que las lesiones que tenía el señor se las había provocado él" mismo.

Pero los investigadores de la Benemérita han insistido en que lo que ellos podían realizar era comprobar que la mujer estaba relacionada con esos episodios: "Eso simplemente nos indica esa relación. Es posible que una investigación pasada tuviera o no tuviera elementos para acusar, pero no lo sabemos. En todo caso, ya hay una relación de esta persona con estos otros casos, y más teniendo en cuenta que estamos hablando de otro incendio (...) Si esos delitos acabaron en un juicio y en un resultado, sea el que sea, nosotros no tenemos acceso a eso. No entramos en ello, son hechos ocurridos hace 14 años y difícilmente podemos hablar con un investigador que estuviera siguiendo ese caso en ese momento".

Declaraciones espontáneas

"Pero ustedes lo utilizaron para seguir con la línea de investigación", ha dicho el abogado de la defensa. Algo que los guardias civiles han negado: "No lo usamos para seguir una línea, sino para empezar a investigar. Vimos a todos los personajes de esta historia y una vez que supimos que el hijo, al estar ingresado, no pudo ser el autor, empezamos a investigar sobre ella". "Por sus antecedentes violentos y desavenencias con la familia, y por su conocimiento de la vivienda y su relación con las víctimas", destacan.

Y de ahí accedieron a todas las cámaras de videovigilancia, entre otros indicios, "mentiras y contradicciones" en lo expresado por la acusada, que nunca quiso prestar declaración oficialmente sobre lo que hizo aquella noche, pero sí dio explicaciones de forma espontánea. Admitió, por ejemplo, haber ido hasta la casa de ses Païsses esa noche, pero dijo que no sabía por qué motivo, y negó haberla quemado.