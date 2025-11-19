Un guardia civil, sobre la acusada por el incendio en ses Païsses: "Me dijo que fue hasta esa casa, pero que no recordaba por qué"

La mujer acusada por el incendio de una vivienda de ses Païsses en agosto de 2023, en el que murió un hombre, nunca ha llegado a ofrecer de forma oficial un relato sobre qué hizo ella aquella noche. El fuego prendió sobre las dos de la madrugada del 3 de agosto. Tras ser detenida en su domicilio de Sant Antoni, se acogió a su derecho a no declarar, pero sí que realizó manifestaciones espontáneas frente a un agente de la Guardia Civil, miembro del grupo de homicidios de la Policía Judicial, y que precisamente este miércoles ha acudido a declarar como testigo en la Audiencia Provincial en el tercer día de juicio. Previamente han declarado este miércoles otros dos guardias civiles, responsables de la investigación llevada a cabo por la Policía Judicial.

Este tercer agente, que, como los otros dos, estuvo en la entrada y registro del domicilio de la acusada, también participó en el visionado de algunas de las 54 grabaciones de cámaras de videovigilancia que captaron a la mujer haciendo el recorrido (de ida y vuelta) hasta el lugar del incendio, del que los bomberos y la Guardia Civil corroboraron que fue provocado: "Hubo mano criminal".

Al rato del inicio del registro domiciliario, la acusada "pidió salir a fumar al balcón", recuerda este tercer agente en su declaración. "En ese momento me comentó que tenía miedo de salir, que recientemente tuvo un intento de atropello [al parecer, por parte de una expareja] y que posiblemente la foto" de su salida de casa en esa madrugada existe porque "salió a dar una vuelta por la manzana". Este agente era el que se encargaba de vigilar a la detenida, tanto para analizar su comportamiento como para garantizar la seguridad de los guardias civiles que estaban registrando la casa.

Negación de delitos

Así, él no podía preguntarle nada. Este y los siguientes comentarios, por tanto, los hizo delante del guardia civil de forma espontánea. Ya en dependencias policiales, la acusada afirmó delante del mismo y con "la mirada perdida", que ella no prendió fuego. "Yo no lo he hecho, si lo hubiera hecho, lo diría. Pero yo no he prendido fuego", recuerda que dijo.

Luego le expresó algo más: "Es verdad que fui a casa de mi novio esa noche" [en este caso no era el ex ya mencionado, sino su pareja del momento]. Y es que en la casa incendiada normalmente vivían un matrimonio de ancianos (el fallecido y su viuda) y el hijo, que era pareja de la acusada por este incendio y que en ese momento permanecía ingresado en Can Misses porque semanas atrás había tenido un intento autolítico. La noche del incendio también dormía en esa vivienda una cuidadora que había entrado a trabajar el 1 de agosto, dos días antes.

Aceptación del recorrido

"Me dijo que fue a esa casa, que no sabe por qué, porque sabía que su novio estaba ingresado en el hospital, pero que ella fue allí, pasó por delante de la puerta y volvió", ha declarado el agente. "Me preguntó si no podía ser que el incendio fuera fruto de un accidente, y le dije que los bomberos han comprobado que no", ha añadido. La acusada también preguntó quién estaba en la casa en ese momento, y al escuchar que había una cuidadora, se hizo la sorprendida, a pesar de que los agentes "sabían que ella era conocedora de ese dato".

Esto último también lo han comentado los dos primeros agentes en declarar. Han explicado que en escuchas telefónicas anteriores a la detención de la sospechosa, la Guardia Civil fue testigo de "conversaciones exculpatorias con su novio, en las que le manipula, y en las que habla de una serie de cosas que ella finge desconocer": "Nos demuestra que está mintiendo". Por ejemplo, no menciona que esa noche salió de su domicilio o que fue hasta la casa de la familia víctima del incendio. Se analizaron conversaciones de la acusada con su novio (el hijo del fallecido) y también con una amiga.

"En llamadas, oculta deliberadamente esa información e intenta focalizarse en la cuidadora que dormía en el piso de arriba. Decía que no se dio cuenta de lo que pasó y que la policía tendrá que investigarla a ella". "Por teléfono no hacía más que hablar de esta cuidadora, y luego delante nuestra resulta que no la conoce", han dicho los agentes investigadores del caso. Este martes una de las hijas del fallecido expresó que la relación entre el matrimonio y esa trabajadora era muy positiva y que, como tenían conocidos en común, fue el propio señor, posteriormente fallecido en el incendio, quien pidió que fuese ella la nueva cuidadora.

Esta joven trabajadora pudo ser víctima del incendio ("No sufrí lesiones físicas, pero sí psicológicas hasta ahora", dijo en el juicio) y consiguió, junto con la ayuda de dos vecinos, que la mujer mayor de ese matrimonio saliese de la casa a través de una ventana.