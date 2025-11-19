Formación, voluntariado y lucha ambiental centran los proyectos en Ibiza de la Fundación Abel Matutes y Palladium Cares

La Fundación Abel Matutes y Palladium Cares, la identidad social de Palladium Hotel Group, han presentado al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, su memoria anual de actividades correspondiente a 2025. El encuentro ha permitido compartir los avances alcanzados durante el año y reafirmar la colaboración entre el grupo hotelero y la institución insular para seguir impulsando el desarrollo social, cultural y ambiental de la isla, según destaca la entidad.

Aunque la Fundación ha ampliado su presencia a los distintos destinos internacionales donde tiene presencia Palladium Hotel Group, Ibiza continúa concentrando su actividad, especialmente en áreas como la promoción cultural, la investigación, el deporte y el apoyo a colectivos vulnerables.

Formación y apoyo social

Uno de los hitos más relevantes de este año ha sido la inauguración del nuevo Centro de Capacitación creado junto a Cáritas Ibiza, que abrió sus puertas el pasado 3 de noviembre. El espacio ofrece formación profesional a personas en situación de vulnerabilidad y cuenta con la implicación directa de empleados de la cadena hotelera, que ejercen como formadores en cursos prácticos de camareros de piso o ayudantes de cocina.

Durante este año, han participado en 46 proyectos sociales, 12 culturales y 27 deportivos junto a diversas asociaciones locales, consolidando su papel como agentes activos en el tejido comunitario.

El valor del voluntariado

La campaña '4 Causas 4 Quarters', desarrollada en hoteles de la isla, ha permitido impulsar proyectos vinculados a la protección del planeta, el apoyo a las personas mayores, la igualdad y la infancia. En total, se han llevado a cabo 18 iniciativas, en las que participaron 118 voluntarios, y que ha beneficiado a 279 personas a lo largo de más de 406 horas de actividad.

La contribución de los clientes también ha sido fundamental. El programa 'Euro del Check-Out', activo en establecimientos como TRS Ibiza Hotel, The Unexpected Ibiza Hotel o Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, ha recaudado 12.985 euros entre el pasado enero y octubre de este año, fondos destinados íntegramente a proyectos sociales locales.

A esto se suma la iniciativa 'Huésped del mes', gracias a la cual 10 familias (un total de 33 personas) disfrutaron de estancias gratuítas en varios hoteles del grupo. Por su parte, el personal corporativo llevó a cabo 3 acciones de voluntariado, que contaron con 34 participantes y beneficiaron a 115 personas.

Lucha contra el desperdicio alimentario

En materia medioambiental, ha continuado trabajando en la protección de especies y ecosistemas emblemáticos de Ibiza. Entre sus acciones destaca el refuerzo de trampas contra serpientes invasoras para preservar a la lagartija pitiusa, así como la instalación y mantenimiento de refugios en todos los hoteles del grupo. Paralelamente, se están desarrollando nuevas iniciativas para proteger y recuperar la posidonia oceánica, un ecosistema marino clave para el entorno balear.

Otra de las áreas en las que se ha logrado un impacto significativo es la lucha contra el desperdicio alimentario. El acuerdo con Oreka, señalan desde la fundación, ha permitido donar a comedores sociales gran parte del excedente de los bufés de los hoteles, alcanzando en 2025 un total de 1.518 comidas, equivalentes a 608 kg de alimentos y a la reducción de 3.162 kg de CO₂. La cifra aumentará con las donaciones generadas con el cierre de la temporada estival.

Tras la presentación, el presidente expresó "su satisfacción" por los resultados recogidos en la memoria anual y destacó “el gran impacto social” de las iniciativas impulsadas por la Fundación Abel Matutes y Palladium Cares. Asimismo, subrayó "la importancia del compromiso empresarial del grupo hotelero" e instó a seguir ampliando las acciones en materia ambiental y de biodiversidad, especialmente aquellas centradas en la protección de la posidonia.