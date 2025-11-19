Fallece Jaume Ferrer Marí, alma mater del Festival Internacional de Música y el Concurso Internacional de Piano de Ibiza

En 1978 Jaume Ferrer Marí y su equipo de vecinos fundaron el Centro Cultural de Sant Carles, que presidió hasta el año pasado con la idea de organizar actividades para la gente del pueblo. Ese mismo que 38 años después sigue en el punto de mira mundial de la música clásica gracias al Festival Internacional de Música y el Concurso Internacional de Piano de Ibiza que Ferrer impulsó junto a su mujer Angelina Forés y ese mismo que hoy junto a todos sus conocidos, amigos y familiares llora su pérdida.

Jaume Ferrer Marí falleció este miércoles por la mañana en Palma a los 93 años. Allí tendrá lugar el velatorio este viernes 21, en el tanatorio Son Valentí, de 15 a 18 horas. A las 20 horas habrá una misa funeral en la iglesia de Sant Jaume, antes de que los familiares y conocidos se trasladen a Ibiza el sábado. Aquí, casualmente el día 22, de Santa Cecilia, patrona de la música, tendrá lugar una misa funeral en la parroquia de Sant Carles a las 18 horas.

Una vida dedicada a la música

Jaume Ferrer nació en Sant Carles, Ibiza, en 1932, y lo hizo en un hogar en el que se sabía leer y escribir. "Muchos vecinos iban a Can Jaume d'en Sastre para que les escribieran cartas a familiares que se habían ido a hacer las Américas o para que se las leyesen si les llegaba una carta", explica su hija, la musicóloga y pedagoga de la música María Ángeles Ferrer Forés.

En ese entorno, Jaume Ferrer, que "tenía un don para la música" aprendió a tocar de oído el acordeón de unos vecinos. Durante la Guerra Civil y los años posteriores no había lugar en el que poder tocar este u otros instrumentos pero María Ángeles cuenta que a partir de los años 40 su padre lo hizo en las fiestas que pudo. En 1956 Ferrer se mudó a Palma, donde fue encargado del parque móvil del servicio hidráulico del Govern Balear, sin abandonar su pasión por la música y la enseñanza.

"En los años de la Transición nos educó con clases en el conservatorio. Íbamos a los conciertos que empezaba a haber de la banda municipal de música, de la Orquesta Sinfónica de Balears... Pero enseguida vio que aquí [en Palma] había movimientos como la Asociación de Juventudes Musicales, de la que fue vicepresidente y organizó conciertos. Ya decía que algo similar se tenía que hacer en Ibiza, en su pueblo", cuenta su hija.

Cuando la educación musical reglada empezó a extenderse por el país, en pleno estreno de la Democracia, en Ibiza, donde veraneaban, Jaume Ferrer y su cuñado Mariano Guasch se interesaron por aprender a descifrar la música y lo hicieron con el método LAZ (acrónimo formado por los apellidos de los profesores Lambert, Alfonso y Zamacois): "Nos juntábamos a la sombra de un algarrobo centenario en Can Jaume d'en Sastre para medir negras y corcheas en compás de cuatro por cuatro", relató Ferrer Forés en el programa del festival y del concurso de este año, que ella misma organiza actualmente.

La silueta de Sant Carles

Así fue como Jaume Ferrer recopiló una serie de ejercicios básicos de este método de aprendizaje y dispuso un cuadernillo de fotocopias para una quincena de niñas y niños que empezaban a estudiar música en el pueblo. Muchos de ellos sabían más que el propio Jaume Ferrer, pero era un tipo de aprendizaje conjunto con espíritu local. En la portada de ese cuaderno él mismo dibujó la silueta de la iglesia de Sant Carles, siempre vinculada al festival y al concurso.

Con la creación del Centro Cultural en un periodo en el que el asociacionismo no era lo habitual, empezaron en Sant Carles unas vacaciones de piano y solfeo que el 2 de agosto de 1987 derivaron en el primer festival de piano y el concurso de piano de Ibiza: "Se decidió hacer un ciclo de festivales para hacer algo en el pueblo y para el pueblo y un ciclo de conciertos para incentivar a los jóvenes", recuerda María Ángeles.

Poderlo hacer dependió de pasar de tocar el órgano de la parroquia de Sant Carles a disponer de un piano propio, un piano "de verdad". Jaume Ferrer lo consiguió el 19 de mayo de 1987, tras abonar 27.000 pesetas iniciales en efectivo en la tienda Musicasa de Palma. Este se trasladó a Ibiza y, junto a varios compañeros y una furgoneta, llegó al centro parroquial de Sant Carles. Ferrer consiguió terminar de pagar ese piano en 1991.

Dos años después, ese primer piano ya quedó pequeño y durante cuatro años se consiguió uno cedido, que venía en barco a la isla desde la Comunitat Valenciana, hasta que el centro culturar compró en 1993 el Kawai que a día de hoy tocan los centenares de participantes en el concurso.

Ese mismo año, Jaume Ferrer recibió el Premio Juventudes Musicales de España, otorgado por Juventudes Musicales de Ibiza, de la mano de su presidente, el joyero, cantante y promotor deportivo Andreu Piña. Cuatro años después, cuando el festival llevaba ya once ediciones, Diario de Ibiza le entregó a Jaume Ferrer el Premio Importante "por su empeño y tesón por consolidar uno de los certámenes culturales de mayor interés de los que se celebran a lo largo del año en las Pitiüses", se lee en las noticias de entonces. Por esa misma perseverancia, el Govern Balear le entregó en 2016 el Premi Ramon Llull, en reconocimiento a la creación del festival y del concurso y su labor como promotor de la cultura musical.

Abrir las puertas de sus casas

Así inició una también premiada trayectoria del concurso y el festival, que en 2001, cuando se cumplieron 15 años de los certámenes, Jaume Ferrer recordó la organización un poco "alocada" de entonces. Contó que durante la semana se encontraba a quien actuaría durante el fin de semana y cómo entonces, si acudían a conciertos fuera de Ibiza, a veces abordaban a ciertos músicos para invitarles a participar en el festival a pesar del escaso presupuesto del que se disponía.

De la forma tan familiar que siempre ha definido este certamen, se les "compensaba" con unos días extra de vacaciones en Eivissa, donde el entorno y la cercanía de los ciudadanos hicieron que al poco tiempo deseasen volver a tocar en esta tierra. "Les gusta la isla, el trato tan humano que les damos y sobre todo el público de este festival, que siempre se ha destacado por la calidez con que recibe a los artistas", dijo Jaume Ferrer para el quince aniversario.

Entonces, el festival y el concurso seguían sin disponer de subvenciones, un logro que junto al patrocinio de varias empresas de la isla también fue mérito del empeño de los Ferrer Forés. Igual que esa colaboración, la cercanía vecinal se expandió de forma natural y sostenible. Los padres de esos niños que encontraban en la música su diversión y los vecinos del pueblo empezaron a comprar pianos electrónicos o teclados, cambiaron habitaciones por salas de música... Hasta prestar hoy en día sus pianos para ensayar. En 2027 el festival y el concurso cumplirán su 40 cumpleaños y seguirá recogiendo las flores de las semillas que tantos otros sembraron.