Lidia Molins, enfermera del hospital de Ibiza, se despide de sus compañeros: "No es un adiós, es un hasta siempre"

Lidia Molins, enfermera en Ibiza, ha publicado en sus redes sociales una emotiva carta de despedida a sus compañeros del hospital de Ibiza. Molins ha puesto fin a una de las etapas más importantes de su vida profesional. Y es que, según explica en su post de Instagram, ha trabajado en Can Misses desde 2009 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Urgencias, que define como su “segunda casa”.

En la publicación en su perfil, la enfermera anuncia que deja el hospital de Ibiza para iniciar una nueva etapa profesional en una clínica privada de estética, compaginando esta labor con la docencia y otros proyectos. Lo hace, asegura, con el corazón “encogido”, pero convencida de que es un paso necesario para seguir creciendo.

“Aquí he crecido, he aprendido, he llorado, he reído… y, sobre todo, me he hecho la profesional y la persona que soy hoy”, escribe la enfermera, que repasa en su mensaje estos años en las áreas más sensibles del hospital, donde ha acompañado a pacientes y familias en algunos de sus momentos más difíciles.

Un pasillo del Hospital Can Misses en una imagen compartida por Lidia Molins / Instagram @lm_dermoestetica

Molins recuerda también su etapa como supervisora de Urgencias, cargo que desempeñó durante siete años, y destaca el simbolismo de su último día en el hospital: “Ayer me despedí trabajando en asistencia, rodeada de los mejores compañeros que podría haber elegido para este ‘hasta pronto’”.

La enfermera dedica buena parte de su carta a agradecer el apoyo recibido por parte del equipo de Can Misses: “Gracias a todos por tanto. Por acogerme, por cuidarme, por enseñarme y por hacer que cada día mereciera la pena, incluso en los más duros”, escribe, subrayando el vínculo humano que se ha creado durante estos años entre pasillos, turnos interminables y guardias compartidas.

"Can Misses siempre será parte de mí"

La enfermera reconoce que dar este paso no ha sido una decisión sencilla. “Me voy con el corazón encogido y con un nudo de esos que solo deja la gente que te marca”, confiesa en su mensaje. Sin embargo, añade que siente la necesidad de dar “pasos valientes” y abrir una nueva etapa profesional “en mi clínica, como docente, y en todos los proyectos que vienen”.

En su despedida, la enfermera deja claro que el cambio también está motivado por su entorno más cercano: “Y, sobre todo, lo doy por ellos. Mi familia. Mi motor. Mi todo”.

Pese al giro en su carrera, Molins asegura que el hospital de Ibiza seguirá formando parte de su identidad personal y profesional: “Can Misses siempre será parte de mí. Gracias por cada minuto, cada lección y cada abrazo. No es un adiós. Es un ‘hasta siempre’”, concluye.