Cortes de tráfico en Ibiza por obras: estas son las calles de Dalt Vila afectadas

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de nuevas restricciones de tráfico con motivo de las obras de rehabilitación y mejora en las calles General Balanzat, sa Carrossa y la Plaça de Vila, incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en la Marina, puerto y ciudad de Ibiza, previsto en el convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo, la AETIB y el propio Consistorio.

Los trabajos continuarán en General Balanzat, donde las próximas actuaciones incluirán excavaciones y el levantamiento del pavimento, según detalla en una nota el Ayuntamiento. Debido al espacio reducido existente en una curva de la zona de intervención y para garantizar la seguridad de peatones y trabajadores, el Ayuntamiento aplicará desde este miércoles una restricción máxima del tráfico rodado.

Restricciones en General Balanzat. / A.D.E.

Acceso limitado

Durante las obras, el acceso quedará limitado exclusivamente al transporte público, vehículos de emergencia y residentes, cuyo paso estará garantizado en todo momento. El Consistorio señala que se evitará la entrada de vehículos no esenciales mientras duren las tareas previstas.

El Ayuntamiento de Ibiza agradece la colaboración ciudadana y pide disculpas por las molestias que puedan ocasionar estas actuaciones.