Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortes de tráfico en Ibiza por obras: estas son las calles de Dalt Vila afectadas

El Ayuntamiento aplicará desde este miércoles una restricción máxima del tráfico rodado

Obras en sa Carrossa.

Obras en sa Carrossa. / A.D.E.

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de nuevas restricciones de tráfico con motivo de las obras de rehabilitación y mejora en las calles General Balanzat, sa Carrossa y la Plaça de Vila, incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en la Marina, puerto y ciudad de Ibiza, previsto en el convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo, la AETIB y el propio Consistorio.

Los trabajos continuarán en General Balanzat, donde las próximas actuaciones incluirán excavaciones y el levantamiento del pavimento, según detalla en una nota el Ayuntamiento. Debido al espacio reducido existente en una curva de la zona de intervención y para garantizar la seguridad de peatones y trabajadores, el Ayuntamiento aplicará desde este miércoles una restricción máxima del tráfico rodado.

Restricciones en General Balanzat.

Restricciones en General Balanzat. / A.D.E.

Acceso limitado

Durante las obras, el acceso quedará limitado exclusivamente al transporte público, vehículos de emergencia y residentes, cuyo paso estará garantizado en todo momento. El Consistorio señala que se evitará la entrada de vehículos no esenciales mientras duren las tareas previstas.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento de Ibiza agradece la colaboración ciudadana y pide disculpas por las molestias que puedan ocasionar estas actuaciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents