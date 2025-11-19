A contracorriente

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Un suceso tan insólito como peligroso ocurrió este martes por la mañana cuando un camión de grandes dimensiones irrumpió a contradirección en avenida Ignasi Wallis, en pleno centro de Eivissa. Finalmente, agentes de la Policía Local dieron el alto al vehículo.

