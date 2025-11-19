‘I tu, com et dius?’: el IEE promueve la normalización de nombres y apellidos de Ibiza y Formentera
La campaña cuenta con el apoyo de la Universitat de les Illes Balears (UIB), el Institut d’Estudis Baleàrics y el Govern balear
El Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) ha puesto en marcha la campaña 'I tu, com et dius?', una iniciativa destinada a ayudar a la ciudadanía a normalizar nombres, apellidos, nombres de casas y malnombres, adaptándolos correctamente a la normativa de la lengua catalana, según ha informado en una nota la institución.
La campaña cuenta con el apoyo de la Universitat de les Illes Balears (UIB), el Institut d’Estudis Baleàrics y el Govern balear, y ofrece asesoramiento para ajustar la grafía de nombres y apellidos y también para registrar oficialmente hipocorísticos como Toni, Fina, Pep y otros diminutivos o formas populares del nombre.
Desde 2011, año en que se modificó la Ley del Registro Civil, es legal inscribir diminutivos, abreviaturas o formas afectivas como nombres oficiales.
Un servicio gratuito y fácil de utilizar
Las personas interesadas pueden acceder al servicio a través de la web slg.uib.cat, mediante el código QR del tríptico informativo o llamando al 971 17 27 17.
A través de este soporte, se puede solicitar gratuitamente una nota informativa sobre el nombre, apellidos o hipocorístico.
Después, solo es necesario dirigirse al Registro Civil del municipio —de forma presencial o telemática— para tramitar la normalización, que quedará recogida en la próxima renovación del DNI o pasaporte.
Una reparación histórica
El IEE recuerda que durante la dictadura franquista y hasta 1977 estaba prohibido inscribir nombres catalanes en el Registro Civil.
Los nombres debían ser en castellano y figurar en el santoral, lo que obligó a que toda la población de Ibiza y Formentera nacida antes de ese año fuera inscrita únicamente en castellano.
El instituto señala, además, que muchos nombres de casas, fincas y vendes de la isla están hoy mal escritos o castellanizados, y anima a los propietarios a normalizarlos. Para ello, pueden dirigirse al propio IEE, al Gabinet d’Onomàstica de la UIB o a los servicios de normalización lingüística de los consells de Ibiza y Formentera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas
- Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
- Envía a una conocida a recoger un paquete repleto de drogas en Ibiza
- Un huésped roba en seis hoteles de Ibiza en 48 horas y se lleva 38.000 euros y joyas
- Vuelven las lluvias a Ibiza y Formentera
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
- Un grupo de vecinos aborta un intento de okupación en Ibiza
- Sant Josep instala señales de tráfico ilegales... por una buena causa