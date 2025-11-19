Los caracoles guerreros toman el Far de ses Coves Blanques

Tres caracoles portando pinceles en actitud expectante, como si fueran centinelas. Esta curiosa imagen recreada como obra escultórica por Vicente Torres Noguera sintetiza bien el concepto de la nueva exposición de la asociación Núcleo Art Ibiza, que se inaugura este viernes, 21 de noviembre, a las 19 horas en el Far de ses Coves Blanques, en Sant Antoni. Este artista nacido en Argelia de padres ibicencos es el curador y uno de los 19 creadores que participan en esta muestra colectiva, titulada ‘Marginalia, caracoles guerreros’. El resto del cartel lo integran Romanie, Goya Sandic Tur, Joanna Hruby, Elizabeth Langford, Antònia Torres Tur, Ana Jakimow, Isa Feu, Gustavo Eznarriaga, Miquel Farriol, Ezequiel Herrera, Pep Monerris, Nourathar, Daniel Marí, Marco Zurita, Juan García-Gatica, Miguel Contreras, Luis Cabezudo y Xavi Asenjo.

Fue Torres el que propuso la temática de este proyecto, que gira en torno a la marginalia y, en concreto, a la protagonizada por caracoles guerreros. El curador de la exposición recuerda que, históricamente, este término derivado del latín que significa ‘en los márgenes’ se refiere a los elementos decorativos y anotaciones que adornaban los manuscritos medievales y que muchas veces poco o nada tenían que ver con el texto al que acompañaban.

Para dar una unidad a toda la exposición, el foco se ha puesto en los gasterópodos belicosos, un motivo que ha investigado la historiadora del arte Lilian Randall y que se puso de moda durante un breve periodo, entre 1290 y 1310, en obras como los salterios o los libros de horas, que contenían rezos y salmos.

Una moda efímera

«Hay muchas hipótesis, pero ningún consenso acerca del significado de estos caracoles, que, a menudo, aparecían enfrentándose a caballeros y que al final acababan siendo más importantes que el texto en sí mismo», apunta Torres, que hace un símil entre su profesión y esta misteriosa iconografía. «Los artistas creamos a partir de nuestras experiencias y de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero nuestro trabajo es muy marginal y hasta cierto punto tan hermético como lo son estos caracoles guerreros. De alguna manera hacemos marginalia, nuestras obras son anotaciones al margen de lo que ocurre en el mundo», apunta.

En primer plano, una obra creada por Gustavo Eznarriaga. / Vicent Marí

«Nos gustaría que cuando los espectadores entren en el Far de ses Coves Blanques lo hagan con esa mirada, contemplando el arte como algo que puede influirles y ser el germen del cambio, pero que no está en el texto central sino que está muy al margen de casi todo», señala el comisario de la muestra, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni.

Cada artista ha reinterpretado a su manera el concepto escogido por Torres creando propuestas muy diversas, a veces abstractas y otras figurativas, recurriendo a diferentes vías de expresión, sobre todo la escultura, pero también la pintura y las instalaciones.

Los caracoles guerreros han dado mucho juego, a juzgar por algunas de las obras que ya se han instalado en el espacio expositivo de Sant Antoni. Por ejemplo, Jakimow se ha salido de su línea de trabajo habitual, la pintura, para crear una obra con volumen a partir de una guitarra invadida por caracoles. El fotógrafo Xavi Asenjo también ha dejado de lado su oficio para crear una escenografía con caballeros y caracoles luchando a la que ha titulado ‘Dios juega a los dados’. Ezequiel Herrera, por su parte, ha optado por un collage con estos pequeños animales invertebrados y varios productos como pasta de dientes o latas de patatas fritas, que ha titulado ‘Solo un poquito’.

‘Collage’ de objetos de Ezequiel Herrera. / Vicent Marí

Música y performance

La inauguración de ‘Marginalia’ este viernes irá acompañada de música en vivo, interpretada por Caen Botto y Marco Zurita, y una performance participativa de Joanna Hruby que ha titulado ‘Veus dels Murex’ y que dedica a estos caracoles carnívoros marinos. «La isla de Ibiza es como un manuscrito moldeado por múltiples influencias a lo largo de distintas épocas, pero en este paisaje, ¿dónde ubicamos las notas marginales?», se pregunta la artista, que a través de su acción performativa «facilita un espacio para que las voces marginales de los murex hablen».

La exposición se podrá visitar hasta el 6 de diciembre de martes a viernes, de 17 a 20 horas; y los sábados de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.