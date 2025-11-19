Una argentina en Ibiza: "Gané 24 millones de pesos argentinos por 8 meses de trabajo en Ibiza"

"¿Es realmente posible ganar 24 millones de pesos argentinos en una sola temporada de trabajo en Ibiza?" Con esta pregunta inicia ViajeraIndependiente, una creadora de contenido argentina a la que se le ha viralizado en Instagram y YouTube su testimonio: "la respuesta es un sí rotundo". En su vídeo, la youtuber detalla cómo funciona —según su propia experiencia— la maquinaria laboral de la isla cada verano: salarios por encima de la media española, jornadas intensas y una capacidad de ahorro que, comparada con la realidad económica argentina, parece casi irreal.

2.000 euros al mes y un verano “a pura pasta”

El cálculo que desata la polémica es claro: 2.000 euros mensuales brutos durante ocho meses de temporada, multiplicados por un tipo de cambio aproximado serían 1.500 pesos argentinos, dan como resultado los 24 millones, equivalente a 14.837 euros. “Es real, la gente no lo cree”, asegura, y explica que esa cifra no es excepcional: "muchos camareros —sobre todo quienes reciben propinas— alcanzan o superan ese salario, mientras que el sueldo neto más habitual ronda entre 1.600 y 1.800 euros".

"El secreto no es ganar, es ahorrar"

La creadora insiste en que la pregunta no debería ser '¿cuánto sale vivir en Ibiza?', sino que cuánto se puede ahorrar. Su fórmula de inversión es invertir en una habitación entre 550 y 700 euros, en gastos básicos unos 300 euros "si se lleva una vida tranquila" y tener un ahorro promedio: de 600 a 900 euros al mes. Con esos números, una temporada de siete meses deja un colchón que va de los 6 a los 9 millones de pesos argentinos, según el tipo de cambio actual. “Es imposible pensar en esa capacidad de ahorro en Argentina”, compara.

Las contras: alojamiento difícil, temporada agotadora

No todo es oro lo que reluce, ViajeraIndependiente reconoce que la temporada es “larga, pesada y muy agotadora”, con semanas de cinco e incluso seis días de trabajo. El principal obstáculo, dice, es el alojamiento: caro, escaso y cada vez más codiciado por los temporeros. “La isla necesita trabajadores y la gente paga lo que le piden. Eso es algo que tenemos que dejar de naturalizar”, advierte.

Y aunque muchos dudan de la veracidad del testimonio, la creadora se mantiene firme y recomienda escuchar a quienes ya pasaron por la experiencia: “Pregúntale a la gente que trabajó en Ibiza, no a quien nunca pisó la isla”.

El fenómeno no es nuevo: cada año, miles de jóvenes viajan a Ibiza, Formentera, Mallorca o Menorca para trabajar en hostelería, ahorrar rápido y tomarse luego un invierno sabático, viajar por Asia o regresar a su país con un colchón económico que en otros contextos sería impensable.

Una realidad que vuelve a viralizarse cada temporada

Con la llegada de la temporada de verano a la isla, el tema vuelve a encenderse: ¿oportunidad real o expectativa idealizada? El debate está servido. Mientras tanto, el vídeo de ViajeraIndependiente no deja de sumar reproducciones y comentarios de jóvenes que ven en Ibiza algo más que una postal: un posible salvavidas económico en tiempos difíciles.