La Aemet activa la alerta amarilla en Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes 21 de noviembre una jornada marcada por el mal tiempo en Ibiza y Formentera, con lluvias intensas, viento fuerte y alerta costera durante todo el día. La Aemet ha activado el riesgo amarillo por fuertes rachas de viento del norte de hasta 70 kilómetros por hora y mala mar, con viento del norte noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros de altura. La alerta se mantendrá activa desde las 8 hasta las 23.59 horas.

Según la previsión de la Aemet, la probabilidad de precipitaciones es de un 95 % de probabilidad a la mañana y baja a un 85% a la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 15 grados de máxima, un ambiente frío que se intensificará por el viento.

La Aemet ha alertado de la llegada a las islas de una "fuerte irrupción de aire ártico con suficiente inestabilidad y humedad como para provocar precipitaciones intensas, especialmente en la Serra de Tramuntana" a parir del jueves por la tarde. La cota de nieve baja hasta los 600 metros. La previsión apunta que pueden llegar a producirse tormentas y granizo pequeño.

Temperaturas mínimas

El frío ya se ha dejado notar esta madrugada con mínimas de hasta 7 grados en Sant Antoni y Sant Joan. En Ibiza la mínima ha ascendido a 8 grados, seguida del aeropuerto de Ibiza, con 9 grados y Formentera, con diez grados.

Las máximas registradas ayer no superaron los 20 grados en Formentera y el aeropuerto de Ibiza. En Ibiza se llegó a los 19 grados y en Sant Antoni y Sant Joan, 18 grados.

El tiempo el jueves

La jornada de este jueves estará marcada por el tiempo estable durante gran parte del día, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio al final de la tarde, cuando aumentará la probabilidad de lluvias. Las temperaturas se moverán entre los 9 grados de mínima y los 15 grados de máxima.

El tiempo el fin de semana

El sábado comenzará con cielos nubosos y un 50 % de probabilidad de lluvia durante la primera mitad del día. A partir del mediodía, el tiempo mejorará y la probabilidad de precipitación bajará hasta el 5 %, dando paso a una tarde soleada.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 15 grados de máxima. El viento soplará del norte con fuerza moderada, alcanzando rachas de 30 kilómetros por hora, lo que hará que la sensación térmica sea más fría.

El domingo será una jornada tranquila, con intervalos de nubes y claros y apenas un 15 % de probabilidad de lluvia. Las temperaturas subirán ligeramente respecto al sábado, con mínimas de 8 grados y máximas que alcanzarán los 19 grados. El viento rolará a componente oeste, moderado, con rachas de 20 kilómetros por hora.