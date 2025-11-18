Todo lo que hay que saber para participar en el concurso de tortilla de Ibiza con patata roja ibicenca

El Ayuntamiento de Ibiza ha publicado las bases del III Concurs de Truita de Patata Vermella d’Eivissa, que tendrá lugar dentro de las actividades de la II Fira Gastronòmica Sabors d’Eivissa. Se trata de un certamen destinado a personas aficionadas a la cocina que quieran poner en valor la tradición gastronómica local. A continuación, detallamos todos los requisitos para participar.

¿Quién puede participar?

Pueden inscribirse todas las personas amantes de la cocina, sin límite de edad ni requisitos profesionales. La participación debe realizarse en grupo, peña o asociación.

Inscripciones

Las inscripciones deben formalizarse antes de las 15 horas del 20 de noviembre de 2025 a través de la web Eivissa Participa.

Condiciones de elaboración

Las tortillas deberán prepararse únicamente con huevina y/o huevos payeses con registro sanitario —que facilita la organización— y patata roja ibicenca.

No está permitido utilizar ingredientes precocinados y la elaboración deberá realizarse en los espacios preparados por el Ayuntamiento. Cada grupo dispondrá de una carpa de tres por dos metros, tres mesas con caballetes y diez sillas.

¿Qué material hay que llevar?

Los participantes deberán aportar utensilios, herramientas, equipos de cocina, combustible e ingredientes adicionales, así como ropa adecuada.

El Ayuntamiento entregará cinco kilos de patata roja ibicenca, que deberán recogerse el mismo día del concurso entre las 10 y las 12 horas en Vara de Rey.

Fecha y lugar del concurso

El certamen se celebrará el sábado 22 de noviembre, desde las 10.30 horas en Vara de Rey.

Las tortillas deberán estar finalizadas y presentadas a las 14 horas, momento en que el jurado comenzará la degustación.

Cómo se valorarán las tortillas

El jurado puntuará del 1 al 10 los siguientes aspectos:

Presentación

Originalidad

Dificultad de elaboración

Uso de ingredientes propios de la gastronomía ibicenca

Gusto y aroma

Premios

Los tres premios consistirán en cestas de productos locales de las empresas participantes en la Fira Sabors d’Eivissa. Habrá primer, segundo y tercer premio.

El jurado

Será designado por la Comisión Organizadora y "actuará con imparcialidad y objetividad". La nota final será la media de las puntuaciones individuales de los miembros del jurado.

¿Y si llueve?

Si la Aemet decreta algún tipo de alerta meteorológica, el concurso será cancelado.