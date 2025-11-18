Los socorristas de Sant Josep realizan 5.400 atenciones sanitarias y salvan una vida esta temporada

Los socorristas de Sant Josep han intervenido este verano en 244 rescates acuáticos, entre los que destaca la recuperación con éxito de una persona que había sufrido un ahogamiento. Estas actuaciones se suman a un total de 88.500 acciones preventivas y 5.400 atenciones sanitarias, según ha dado conocer el Ayuntamiento este martes, durante la presentación del balance de la temporada 2025 del servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo en las playas del municipio, gestionado por la empresa Marsave.

Este operativo comenzó el 13 de abril, coincidiendo con la Semana Santa, y finalizó el pasado 31 de octubre. Durante este periodo, hasta 57 profesionales han trabajado en los meses de mayor afluencia en once playas del municipio: Platja d'en Bossa, es Cavallet, ses Salines, es Jondal, Cala d’Hort, Cala Vedella, Cala Tarida, Platges de Comte, Cala Bassa, Port des Torrent y Punta Pinet.

Además de los socorristas, el dispositivo ha contado con supervisores, patrones, tres embarcaciones y una moto de agua para atender incidencias tanto en zonas de baño como en otros puntos de la costa.

De las atenciones sanitarias realizadas, 81 requirieron recursos externos como ambulancias o servicios médicos avanzados. Las incidencias más frecuentes fueron heridas leves (2.377), picaduras de medusa (2.344), lipotimias (118) y golpes de calor (63).

Baño asistido y campañas de concienciación

Por otro lado, el servicio de asistencia al baño para personas con movilidad reducida ha realizado 227 servicios, con especial actividad en Platja d'en Bossa (69) y Cala Vedella (43). Pero esta asistencia también se ha prestado en ses Salines, Cala Tarida, Cala Bassa y Port des Torrent.

Asimismo, se han desarrollado diez campañas de concienciación dirigidas a residentes y visitantes para promover la seguridad y la responsabilidad en las zonas de baño, adaptadas a las características de cada enclave.

En materia de protección del medio marino, el servicio de embarcaciones ha efectuado 1.368 controles de fondeos sobre posidonia. De estos, se han llegado a detectar 279 anclajes incorrectos sobre esta planta marina protegida.

"El balance de esta temporada es muy positivo, especialmente teniendo en cuenta que somos el municipio balear con más kilómetros de costa. El trabajo constante de los equipos de socorrismo y el esfuerzo conjunto para proteger tanto a las personas como a nuestro litoral hacen de Sant Josep un referente en seguridad y gestión sostenible", destaca la concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral del municipio, Felicia Bocú.