Sant Josep retira dos embarcaciones varadas en estas playas de Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha llevado a cabo esta semana dos actuaciones de rescate y retirada de embarcaciones varadas en litoral. En concreto, se han extraído los restos de una embarcación totalmente fragmentada a las rocas de Cala d'Hort y otra situada en la zona de Cala Ses Ovelles, un lugar de difícil acceso por tierra.

Estas labores las ha ejecutado la empresa especializada Deltasub, con un equipo de buceadores profesionales que ha permitido garantizar una retirada segura y cuidadosa de todos los materiales. Estos trabajos se han realizado aprovechando la última jornada disponible del contrato anual de limpiezas del servicio de balizamiento.

Cuidado y limpieza del litoral

En este sentido, la regidora de Medio Ambiente, Felicia Bocú, ha destacado la importancia de continuar actuando sobre el fondo marino y el litoral una vez finalizada la temporada: “Aprovechamos el final de la temporada turística para seguir cuidando y limpiando nuestro litoral y nuestro fondo marino. El incivismo es el que nos aboca a esta problemática, y hay que recordar que el mejor residuo es siempre el que no se genera”, ha señalado.

Retirada de la embarcación en Cala d'Hort. / Ajuntament de Sant Josep

Además de estas actuaciones puntuales, el municipio mantiene otras tareas de limpieza marina. Como parte de los contratos de mantenimiento de las bombas de recirculación de agua, cada lote incluye un punto de mejora con cuatro limpiezas anuales. Con este refuerzo, se llevarán a cabo intervenciones en otros puntos del municipio donde se han detectado objetos y residuos.