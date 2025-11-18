Sant Antoni se suma al 25N con una semana de actividades

El Ayuntamiento de Sant Antoni, a través de la Concejalía de Igualdad, ha preparado un programa de actos con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), que se desarrollará entre el lunes 24 y el viernes 28 de noviembre.

El martes 25, a las 12 horas, tendrá lugar la lectura del manifiesto frente al Ayuntamiento. Ese mismo día, a las 17 horas, se celebrará en el Espai Jove (tercera planta) el taller ‘Consentir NO és permitir’, dirigido a jóvenes de 12 a 18 años para reflexionar sobre las relaciones afectivas.

El miércoles 26, a las 20 horas, el CEPA de Sant Antoni acogerá el taller ‘El que és normal i el que hem normalitzat’, organizado por el propio centro e impartido por especialistas del Departamento de Igualdad de la UIB.

Además, entre el 24 y el 28 de noviembre, la Biblioteca municipal ofrecerá una mesa de libros con perspectiva de género. Y el viernes 28, a las 10.30 horas, el cine Regio proyectará un ciclo de cortometrajes premiados a nivel nacional e internacional para alumnado de 4.º de ESO de los institutos del municipio.

"Compromiso contra la violencia de género"

“El municipio mantiene un compromiso firme con la lucha contra la violencia de género. Prevención, formación y concienciación son imprescindibles”, ha subrayado el concejal de Igualdad, Jorge Nacher.

Las actividades cuentan con financiación del Ministerio de Igualdad (Pacto de Estado) y la colaboración del Institut Balear de la Dona, el Consell d’Eivissa, la Conselleria d’Educació i Universitats y la Conselleria de Famílies i Afers Socials.