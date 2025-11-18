Así robó un ladrón en un bar de Sant Antoni: se llevó la caja y el bote de propinas con 2.000 euros

Tiró una piedra a la puerta de entrada de cristal, la rompió y salió corriendo. Así consiguió entrar un ladrón al bar es Clot de Sant Antoni la madrugada del 26 de octubre. El delincuente esperó a que la alarma dejara de sonar y volvió al establecimiento al que accedió reptando.

Una vez dentro, entró a la barra y cogió el bote de las propinas, que contenía 1.500 euros y la caja registradora, con 500 euros en billetes y monedas para el cambio, tal como relata a Diario de Ibiza la propietaria del local, que ha puesto una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil en Ses Païsses.

En el vídeo que acompaña esta información se ve que el ladrón es un hombre de mediana edad.

La puerta rota. / DI

"La primera vez"

"Es la primera vez que sufrimos un robo desde que llevamos la gestión de es Clot, y ya son cinco años al frente del local", explica la propietaria del negocio.

"Durante el día todo transcurre con normalidad, pero por las noches sí se percibe cierta inseguridad. En las últimas semanas hemos notado más movimiento de gente desconocida o con comportamientos poco habituales en la zona, y eso genera inquietud entre los vecinos y comerciantes", señala la dueña del bar.

"Confiamos en que con más presencia y control policial se pueda recuperar la tranquilidad de siempre", concluye la afectada por el robo.

Otro robo

Este robo se suma al acaecido en la madrugada del domingo al lunes, a las 2.55 horas, en el Bar Urban, situado en la calle Soledad número 35 de Sant Antoni. Un joven entró al establecimiento, se dirigió a la barra, cortó el cable de la caja registradora, sustrajo 300 euros en efectivo y un teléfono móvil y abandonó el lugar. Todo ocurrió en apenas treinta segundos.