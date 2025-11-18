Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Robo exprés en Sant Antoni: así entraron y se llevaron todo el dinero de la caja de un bar en menos de 30 segundos

El ladrón actuó con precisión: rompió el cristal, inutilizó la caja y huyó con 300 euros y un móvil sin que la alarma llegara a sonar

Vídeo: Robo en un restaurante de Sant Antoni, en Ibiza

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

En la madrugada del domingo al lunes, a las 2.55 horas, el Bar Urban, situado en la calle Soledad número 35 de Sant Antoni, fue escenario de un robo exprés que ha dejado a los propietarios atónitos.

Según han relatado los dueños a Diario de Ibiza, varios residentes de la zona les llamaron alarmados tras escuchar cómo alguien rompía el cristal del local. "Nos avisaron de inmediato. Dijeron que habían escuchado un golpe fuerte y que el escaparate estaba destrozado", explican. A pesar de la contundencia del ataque, la alarma del bar no llegó a activarse.

Al llegar, los propietarios revisaron las cámaras de seguridad, que registraron toda la secuencia. En el vídeo puede verse cómo un joven, actuando con rapidez, entra al establecimiento, se dirige directamente a la barra, corta el cable de la caja registradora, sustrae 300 euros en efectivo y un teléfono móvil y abandona el lugar. Todo ocurre en apenas treinta segundos.

Los responsables del bar han presentado ya una denuncia ante la Guardia Civil, cuyos agentes les informaron de que el autor del robo ya estaba identificado y fichado, tratándose de un reincidente en delitos similares.

Más allá del botín, los dueños lamentan especialmente los daños materiales: la caja registradora ha dejado de funcionar y deberán afrontar la reparación del cristal y del equipo. "Lo peor no es lo que se ha llevado, sino lo que ha destrozado", señalan con impotencia.

