El PSOE de Ibiza conmemora el 25N con actos para la eliminación de la violencia contra las mujeres

La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha presentado un programa de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), con propuestas abiertas a la ciudadanía que buscan sensibilizar y debatir sobre la violencia de género desde diferentes perspectivas: la experiencia directa de las víctimas, el enfoque intergeneracional y el tratamiento policial y judicial.

La secretaria de Igualdad de la FSE, Pilar Ribas Torres, subraya que el ciclo “no es solo una lista de actos; es una declaración firme de nuestro compromiso como partido y como sociedad”. “La violencia de género adopta muchas formas, algunas muy sutiles, y debemos ser capaces de detectarlas todas. Incluir la voz de víctimas como Nybia Aldama y la visión de profesionales como Jimena López nos permite generar un espacio de concienciación y aprendizaje crucial”, añade. Ribas recuerda que “el PSOE siempre ha estado y estará a la vanguardia de las políticas de igualdad” y llama a la ciudadanía a “sumarse a estas jornadas y mantener la tolerancia cero”.

El jueves 20 de noviembre, a las 19.30 horas, la Sede de la Agrupación Socialista de Santa Eulària des Riu (c/ Sant Josep, 14) acogerá la tertulia ‘Cuando una se levanta, nos levantamos todas’, con el testimonio de Nybia Aldama.

El lunes 24 de noviembre, a las 19 horas, el Centre Cultural Cervantes de Sant Antoni de Portmany (c/ de l’Estrella, 17) será escenario del coloquio intergeneracional ‘Violencia machista: visiones personales’, moderado por la concejala Clara Rosselló.

Charla de la Policía Nacional

El viernes 28 de noviembre, a las 19 horas, la Sede de la FSE (Vía Romana, 15, Ibiza) albergará la charla ‘El tratamiento de la víctima en la UFAM’, a cargo de la subcomisaria del Cuerpo Nacional de Policía, Jimena López, sobre el trabajo y los protocolos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer.

El programa se cerrará el sábado 29 de noviembre, a las 18 horas, en la Sede de la Agrupación Socialista de Sant Josep de sa Talaia (c/ del Cementeri, s/n) con la proyección de ‘Soy Nevenka’ y un debate moderado por la diputada ibicenca Milena Herrera, portavoz del PSOE en la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La FSE-PSOE enfatiza que estas jornadas pretenden reforzar la prevención, la formación y la conciencia social ante todas las formas de violencia contra las mujeres.