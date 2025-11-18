El PSOE de Ibiza conmemora el 25N con actos para la eliminación de la violencia contra las mujeres
Tertulia con testimonio en Santa Eulària, coloquio intergeneracional en Sant Antoni, charla sobre la UFAM en Ibiza y proyección de ‘Soy Nevenka’ con debate en Sant Josep
La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha presentado un programa de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), con propuestas abiertas a la ciudadanía que buscan sensibilizar y debatir sobre la violencia de género desde diferentes perspectivas: la experiencia directa de las víctimas, el enfoque intergeneracional y el tratamiento policial y judicial.
La secretaria de Igualdad de la FSE, Pilar Ribas Torres, subraya que el ciclo “no es solo una lista de actos; es una declaración firme de nuestro compromiso como partido y como sociedad”. “La violencia de género adopta muchas formas, algunas muy sutiles, y debemos ser capaces de detectarlas todas. Incluir la voz de víctimas como Nybia Aldama y la visión de profesionales como Jimena López nos permite generar un espacio de concienciación y aprendizaje crucial”, añade. Ribas recuerda que “el PSOE siempre ha estado y estará a la vanguardia de las políticas de igualdad” y llama a la ciudadanía a “sumarse a estas jornadas y mantener la tolerancia cero”.
El jueves 20 de noviembre, a las 19.30 horas, la Sede de la Agrupación Socialista de Santa Eulària des Riu (c/ Sant Josep, 14) acogerá la tertulia ‘Cuando una se levanta, nos levantamos todas’, con el testimonio de Nybia Aldama.
El lunes 24 de noviembre, a las 19 horas, el Centre Cultural Cervantes de Sant Antoni de Portmany (c/ de l’Estrella, 17) será escenario del coloquio intergeneracional ‘Violencia machista: visiones personales’, moderado por la concejala Clara Rosselló.
Charla de la Policía Nacional
El viernes 28 de noviembre, a las 19 horas, la Sede de la FSE (Vía Romana, 15, Ibiza) albergará la charla ‘El tratamiento de la víctima en la UFAM’, a cargo de la subcomisaria del Cuerpo Nacional de Policía, Jimena López, sobre el trabajo y los protocolos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer.
El programa se cerrará el sábado 29 de noviembre, a las 18 horas, en la Sede de la Agrupación Socialista de Sant Josep de sa Talaia (c/ del Cementeri, s/n) con la proyección de ‘Soy Nevenka’ y un debate moderado por la diputada ibicenca Milena Herrera, portavoz del PSOE en la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
La FSE-PSOE enfatiza que estas jornadas pretenden reforzar la prevención, la formación y la conciencia social ante todas las formas de violencia contra las mujeres.
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
- Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas
- Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
- Envía a una conocida a recoger un paquete repleto de drogas en Ibiza
- Un huésped roba en seis hoteles de Ibiza en 48 horas y se lleva 38.000 euros y joyas
- Vuelven las lluvias a Ibiza y Formentera