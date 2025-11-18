El problema de la vivienda en Ibiza: Santa Eulària tiene el segundo precio medio de compra más alto de España

El mercado inmobiliario confirma, una vez más, la fuerte presión de la demanda sobre algunas de las zonas más exclusivas de la costa del Mediterráneo español y, muy especialmente, de las islas Baleares. Esto explica en parte el grave problema para acceder a una vivienda en las islas, que está provocando una crisis social sin precedentes en Ias Pitiusas.

En este contexto, el municipio de Santa Eulària, en Ibiza, vuelve a situarse en el foco de la actualidad: la localidad ibicenca es la segunda más cara entre las más buscadas del país para adquirir una vivienda, con un precio medio de 2,1 millones de euros, según datos de idealista.

Únicamente la localidad malagueña de Benahavís supera esta cifra, liderando el ránking con 2,4 millones de euros de media. Ambas son, de hecho, las únicas localidades españolas muy demandadas cuyo precio medio rebasa los dos millones de euros, consolidándose como mercados inmobiliarios de altísimo nivel adquisitivo.

El resto, por debajo

A partir de este umbral, otras siete poblaciones superan el millón de euros, aunque a notable distancia de las dos primeras. Entre ellas destacan Calvià (1,76 millones) en Mallorca; Marbella (1,73 millones) en Málaga; y Sotogrande (1,65 millones) en Cádiz. En la provincia de Alicante, la comarca de la Marina Alta concentra varios municipios en esta franja: Benissa (1,38 millones), Moraira (1,33 millones) y Benitachell (1,14 millones), a los que se suma Altea, ya en la Marina Baja, con un precio medio de 1.203.755 euros.

Por debajo, aunque cerca del millón de euros, se encuentran Jávea (935.300 euros) y la malagueña Casares (971.901 euros), completando el mapa de las localidades más exclusivas entre las preferidas por los compradores.

En este escenario, Santa Eulària reafirma su posición como uno de los enclaves residenciales más codiciados del país, impulsada por su atractivo natural, su oferta de servicios y su papel protagonista dentro del lujo inmobiliario en Baleares.