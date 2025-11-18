El ministro Marlaska anuncia para "fechas próximas" la declaración de zona catastrófica de Ibiza

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes en el pleno del Senado que el Gobierno aprobará la declaración de zona catastrófica para municipios de Ibiza afectados por las inundaciones "en fechas próximas".

El ministro ha respondido así a la pregunta del senador ibicenco del PP Miguel Jerez, quien ha criticado la demora del Gobierno en designar los municipios ibicencos perjudicados por la dana 'Alice' y la borrasca 'Ex-Gabrielle' como afectados por una emergencia de protección civil, como han reclamado las administraciones de las islas.

Jerez ha explicado que los ayuntamientos han adelantado tres millones de euros para resolver emergencias y que el Govern balear de Marga Prohens ya ha aprobado una partida de cinco millones de euros para ayudar directas que se tramitarán antes de Navidad.

Grande-Marlaska ha cuestionado la tramitación de las ayudas y ha indicado que la intención del Gobierno es actuaren el marco de sus competencias para emergencias de este tipo y en todas las fases, "prevención, respuesta y evidentemente recuperación".

Los medios estatales

También ha apuntado que desde que se declaró el nivel 2 por la tormenta se desplegaron los medios estatales necesarios para actuar en la zona, en referencia a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El ministro ha señalado que, en cuanto a recuperación, la normativa permite a los afectados acceder a subvenciones del Ministerio del Interior sin que se requiera la declaración de zona catastrófica.

Ha asegurado que son las instituciones autonómicas quienes impulsan las ayudas, pero es el Gobierno quien finalmente las hace "efectivas".

El senador popular ha replicado que ya han pasado dos meses desde las inundaciones y muchas familias y profesionales de las Pitiusas aún no han podido recuperar la normalidad.

Para Jerez, la falta de respuesta es "muy grave", ya que incumple la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece que es el Gobierno quien tiene la obligación de promover esa declaración y de articular las ayudas.

Ha remarcado la "obligación moral" de ayudar a recuperar "negocios, empleos y proyectos de vida" y ha lamentado que, sin ayudas, para algunos pequeños empresarios la tormenta será una "sentencia"