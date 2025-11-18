La defensa que han hecho los productores ecológicos de Eivissa este fin de semana sobre los precios de sus productos, durante la feria agrícola celebrada en Sant Llorenç. Son conscientes de que se encuentran en la diana por sus supuestos elevados precios, pero aseguraron que se trata de un mito y que la realidad muestra muchas veces que sucede al contrario.

Llama la atención

Las quejas tanto de vendedores como de conductores durante la feria del vehículo de ocasión celebrada este fin de semana en Eivissa sobre la escasez de cargadores para vehículos eléctricos en las islas, lo que dificulta su venta. Los concesionarios aseguran que muchos compradores se interesan por este tipo de vehículos, pero que algunos los descartan por esas dificultades.

Hacía muchos años que no se veía una fiesta tan multitudinaria en Santa Gertrudis como la última. El hecho de que el día de la patrona cayera en domingo y que además acompañara el buen tiempo hizo que la localidad se llenara de gente durante toda la jornada, en un ambiente festivo. Eso sí, algunos se perdieron el oficio religioso porque el templo estaba tan abarrotado que era difícil entrar.