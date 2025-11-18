La lista de espera en la ITV de Ibiza se dispara: ya hay que esperar cuatro meses

El tiempo de espera para conseguir una cita en la ITV de Ibiza ha vuelto a dispararse, ahora hasta casi cuatro meses. La primera fecha disponible en una consulta realizada este martes en la web oficial da como resultado el 4 de marzo. Esta situación obliga a los conductores a solicitar la cita con mucha antelación y a no despistarse, ya que circular sin ITV puede acarrear una multa de 200 euros.

El Consell de Ibiza ha explicado a este diario que es "plenamente consciente" del incremento del tiempo de espera para obtener cita en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y ha asegurado que "está trabajando en diversas líneas para mejorar la situación en el menor plazo posible".

La institución insular recuerda que la licitación del nuevo contrato de gestión de la segunda estación de ITV móvil está en marcha. El expediente se encuentra en el área de Contratación, con un presupuesto base de 1.463.259 euros y una duración inicial de un año, prorrogable hasta tres. "Una vez adjudicado, permitirá incrementar la capacidad operativa y reducir los plazos de espera", explican desde el Consell.

Nuevo reglamento

En paralelo, el Consell está elaborando un nuevo reglamento de funcionamiento del servicio, con el fin de modernizar su estructura y optimizar los recursos disponibles que, entre otros aspectos, permitirá que empresas especializadas en ITV puedan abrir sus propias instalaciones en la isla para complementar la oferta que actualmente solo es pública, tal y como ya avanzó Diario de Ibiza. El proceso de consulta pública se abrió el 18 de agosto y se cerró el 9 de septiembre, con la participación de 40 entidades y la recepción de cinco aportaciones formales, que actualmente se están analizando para su integración en el texto final.

Respecto al incremento puntual de la espera, la institución achaca esta situación a una combinación de factores estacionales y al crecimiento del parque móvil en la isla, que ha sido muy significativo en los últimos años. Los datos del Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation revelaron el año pasado que la cifra total de vehículos en la isla era de 160.835 en 2023. Según el Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2023, la cifra se situaba en 1.010 vehículos por cada 1.000 habitantes.

Además, el Consell ha destacado que "existe el problema de que no se encuentra personal y quedan muchas vacantes desiertas, debido a la falta de profesionales en la isla y debido a la obligación legal de tener que pedir el catalán como requisito, un problema que ya se ha puesto en conocimiento del Govern en varias ocasiones".

En estos momentos, hay tres mecánicos en el bolsín a los que se ha llamado por si tienen disponibilidad para incorporarse inmediatamente, según la institución insular. Además, hay un mecánico que se ha presentado a las oposiciones para obtener la plaza en propiedad.

'El pirata de la ITV'

En cuanto al conocido caso del 'pirata de la ITV', el Consell indica que no puede ofrecer más información porque el expediente está denunciado ante la Guardia Civil, pero reitera su "tolerancia cero" ante cualquier práctica irregular. El pirata de la ITV de Ibiza llegó a bloquear 700 citas para estafar a los usuarios, según calculó en su momento el Consell.

Por último, el Consell ha aclarado que no existe ningún proceso de privatización del servicio, sino una licitación para la puesta en marcha de la segunda estación móvil de ITV, cuya gestión "permitirá reforzar el servicio público y mejorar la atención a los usuarios".

El servicio de la ITV en Ibiza es una patata caliente desde hace años. En 2020 se inauguraron las dos líneas de la ITV móvil en el Recinto Ferial para reforzar la estación de Santa Gertrudis. Su apertura supuso la reducción de una lista de espera que llegó a situarse por encima de los seis meses. Cinco años después, el servicio vuelve a estar colapsado.