Un camión circula a contradirección en pleno centro de Ibiza

Un suceso tan insólito como peligroso ha tenido lugar en la mañana de este martes, cuando un camión de grandes dimensiones ha irrumpido a contradirección en avenida Ignasi Wallis, en pleno centro de Ibiza.

Según testigos del hecho, alrededor de las nueve de la mañana el camión cisterna perteneciente a la empresa de transporte Los Nietos ha circulado en la dirección equivocada durante algunos metros, hasta ser detenido por agentes de la Policía Local a la altura del centro comercial La Sirena.

Un camión que circula a contradirección en el centro de Ibiza es detenido por la Policía Local / Redacción Digital

Afortunadamente, el conductor ha logrado retirar el camión de esta concurrida y céntrica arteria de la ciudad sin ocasionar daños.

Tal como detallan en el sitio web de la compañía, este tipo de vehículos es utilizado "para el transporte de multitud de tipos de líquidos, como puede ser el agua, los combustibles o algunos productos químicos".