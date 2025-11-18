Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un camión circula a contradirección en pleno centro de Ibiza

El conductor del vehículo toma Ignasi Wallis en sentido opuesto y debe ser detenido por la Policía Local

Un camión circula a contradirección en pleno centro de Ibiza

Un camión circula a contradirección en pleno centro de Ibiza / Redacción Digital

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un suceso tan insólito como peligroso ha tenido lugar en la mañana de este martes, cuando un camión de grandes dimensiones ha irrumpido a contradirección en avenida Ignasi Wallis, en pleno centro de Ibiza.

Según testigos del hecho, alrededor de las nueve de la mañana el camión cisterna perteneciente a la empresa de transporte Los Nietos ha circulado en la dirección equivocada durante algunos metros, hasta ser detenido por agentes de la Policía Local a la altura del centro comercial La Sirena.

Un camión que circula a contradirección en el centro de Ibiza es detenido por la Policía Local

Un camión que circula a contradirección en el centro de Ibiza es detenido por la Policía Local / Redacción Digital

Afortunadamente, el conductor ha logrado retirar el camión de esta concurrida y céntrica arteria de la ciudad sin ocasionar daños.

Noticias relacionadas y más

Tal como detallan en el sitio web de la compañía, este tipo de vehículos es utilizado "para el transporte de multitud de tipos de líquidos, como puede ser el agua, los combustibles o algunos productos químicos".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
  2. Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza
  3. ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
  4. Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas
  5. Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
  6. Envía a una conocida a recoger un paquete repleto de drogas en Ibiza
  7. Un huésped roba en seis hoteles de Ibiza en 48 horas y se lleva 38.000 euros y joyas
  8. Vuelven las lluvias a Ibiza y Formentera

Los socialistas cifran en más de cuatro millones en cuatro meses el sobrecoste de las nuevas ambulancias

Los socialistas cifran en más de cuatro millones en cuatro meses el sobrecoste de las nuevas ambulancias

Ibiza inicia trabajos de poda en la avenida Ignasi Wallis este jueves: estas serán las calles afectadas

Ibiza inicia trabajos de poda en la avenida Ignasi Wallis este jueves: estas serán las calles afectadas

El Govern defiende que la sanidad de Ibiza está "muy bien gestionada" pese a la denuncia de crisis de 22 jefes de servicio

El Govern defiende que la sanidad de Ibiza está "muy bien gestionada" pese a la denuncia de crisis de 22 jefes de servicio

Sant Antoni se suma al 25N con una semana de actividades

Sant Antoni se suma al 25N con una semana de actividades

Un camión circula a contradirección en pleno centro de Ibiza

Un camión circula a contradirección en pleno centro de Ibiza

Ibiza acuña un nuevo término que provoca el pánico en las zonas turísticas emergentes: la 'ibicificación'

Ibiza acuña un nuevo término que provoca el pánico en las zonas turísticas emergentes: la 'ibicificación'

Santa Eulària se 'enciende por los Derechos de la Infancia' con la sexta edición de Cuidinfants

Santa Eulària se 'enciende por los Derechos de la Infancia' con la sexta edición de Cuidinfants

Cambio importante: Salud recula y acepta la prohibición de fumar en las terrazas de Baleares

Cambio importante: Salud recula y acepta la prohibición de fumar en las terrazas de Baleares
Tracking Pixel Contents