El Govern planea construir en Ibiza 1.000 viviendas a precios asequibles

De las más de 7.000 viviendas asequibles que el Govern balear planea construir en todas las islas dentro de su plan de choque en materia de vivienda, 1.000 se levantarán en la isla de Ibiza, según ha detallado este martes durante el pleno del Parlament balear el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

Mateo respondía así a la pregunta del diputado del PSOE, Àlex Pitaluga, sobre las medidas del Ejecutivo de Marga Prohens para hacer frente a la grave crisis de vivienda que sufre la isla pitiusa, una situación que ha provocado el incremento del número de personas que viven en los asentamientos "sin agua potable ni sistemas para gestionar residuos", según ha denunciado el socialista.

"Ya hay medios que hablan de 'ibicificación' cuando en un territorio hay dificultades para encontrar vivienda por sus altos precios relacionados con el turismo", ha alertado Pitaluga, que ha acusado al responsable del área del Govern balear de inacción y de no tener un plan específico para Ibiza "a pesar de la gravedad de la situación".

"Su programa estrella de alquiler seguro se ha estrellado, sobre todo en Ibiza, un fracaso total", ha asegurado, para pedir después a Mateo que "haga honor" al mandato del artículo 46 de la Constitución "no con titulares sino con viviendas iniciadas o entregadas, con topes al alquiler, con sanciones a quien especula y con la valentía política que requiere una emergencia social con la que viven Ibiza y Formentera".

Según el diputado socialista, cuando el PP llegó al Govern, había un plan de vivienda activo, promociones hechas y otras en marcha, y una política de regulación que ahora se ha detenido: "Ca n'Escandell, una iniciativa socialista, es la única respuesta de envergadura al problema de Ibiza", ha considerado.

Por su parte, el conseller de Vivienda ha calificado la situación habitacional en Baleares como "el mayor desafío como sociedad", pero ha insistido en que medidas del Ejecutivo socialista, como declarar zonas tensionadas o topar los precios de alquiler, no son de utilidad, y ha puesto como ejemplo el resultado de estas acciones en Cataluña, donde, según Mateo, la caída de la oferta en el mercado de alquiler ha supuesto "cerca de 20% menos de contratos respecto del año pasado y un claro aumento del precio del metro cuadrado en Barcelona". Además, ha criticado "la insistencia de [la expresidenta del Govern, Francina] Armengol en bloquear la ley antiokupación en el Congreso", que ha calificado como "un ejercicio grosero y antidemocrático de su cargo".

En cuanto al trabajo del Govern en esta área, Mateo ha recordado que ya hay en planificación "7.000 viviendas a precios asequibles en Balears, 1.000 de ellas en Ibiza". También, y según el conseller, el Ibavi "está impulsando más de 300 viviendas que se suman a las 60 que ya están en construcción y esperamos que el Sepes ceda al Ibavi y al Ayuntamiento de Ibiza la parcela 10 de Ca n'Escandell, tal como prometió, para la promoción pública de 170 viviendas".

Para terminar su comparecencia, el conseller balear ha asegurado que el programa Construir para alquilar prevé en una primera fase "la construcción de más de 500 viviendas".