Ibiza inicia trabajos de poda en la avenida Ignasi Wallis este jueves: estas serán las calles afectadas

El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado que la Concejalía de Jardines comenzará este jueves, 20 de noviembre, los trabajos de poda del arbolado en la avenida Ignasi Wallis, en el tramo comprendido entre la calle Carles III y la rotonda de Sa Real.

La actuación, coordinada con la Policía Local de Ibiza para minimizar las afectaciones al tráfico y garantizar que los trabajos se realicen con la máxima seguridad y rapidez, implicará desvíos provisionales de circulación. Así, el tráfico de salida se desviará por la calle Pere Francès durante el jueves 20 y el viernes 21, o hasta la finalización de los trabajos.

Por su parte, el acceso de entrada a Ignasi Wallis se redirigirá a través de la calle Marià Llobet Román, quedando exceptuados de esta restricción los autobuses y los vehículos de emergencia.