El Govern defiende que la sanidad de Ibiza está "muy bien gestionada" pese a la denuncia de crisis de 22 jefes de servicio

Una semana más, el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) ha protagonizado un enfrentamiento en el pleno del Parlament entre la diputada Irantzu Fernández y la consellera de Salud del Govern balear, Manuela González, quien ha rebatido las acusaciones de la socialista asegurando que la gestión del servicio "no es ni ineficiente ni ineficaz, es una muy buena gestión".

La diputada socialista ha recordado ante el plenario la carta que 22 jefes de servicio del Hospital de Can Misses han enviado a la conselleria de Salud y a la presidenta del Govern denunciando la "situación de crisis", del centro sanitario, asegurando que la consellera González "cree que gestionar es hacer un titular, la foto y al cajón", poniendo como ejemplo los anuncios que hacen desde Asef cada vez que se abre una nueva plaza de oncología "sabiendo que no está siendo capaz de cubrir las existentes". En Can Misses "tenemos siete plazas de oncología ya, pero vacías", ha apuntado Fernández, afirmando que en realidad tan solo hay en el hospital ibicenco "dos oncólogos y medio". "Supongo que, para intentar taparlo, creará usted la octava plaza", ha espetado la diputada socialista a la consellera, a quien también ha preguntado: "¿Cuándo aceptará que gestiona de forma ineficiente e ineficaz la Asef?".

En su turno de palabra, Manuela González ha sostenido que la gestión del servicio de salud en las Pitiusas "no es ineficiente, es una muy buena gestión". En defensa de esta afirmación, la consellera balear ha comparado su trabajo al frente del área con el realizado durante la pasada legislatura socialista, afirmando que el Govern del PP ha pasado "de la huida de profesionales en los largos ocho años del gobierno de Armengol a la incorporación constante de profesionales". "Lo mismo que hicieron ustedes, pero justamente al revés: la fuga de profesionales fue algo constante y estructural", ha aseverado.

También ha recordado a la socialista que durante la pasada legislatura "en tan solo cuatro meses dimitió toda la cúpula de la gerencia a finales de 2017: gerente, director médico, directora de enfermería y director de gestión", para pasar seguidamente a atacar a Irantzu Fernández asegurando que "su desvergüenza no tiene límites" en referencia al comentario de la diputada del Grupo socialista durante el pleno de la semana pasada sobre la muerte accidental de un indigente en el exterior del hospital de Can Misses. "Usar muertes con fines políticos es indecente", ha remarcado la representante política. "Enfrente está un Govern que no usa datos confidenciales, que respeta la autonomía de los pacientes, que reconoce las competencias y los conocimientos de quien las tiene y que admira el trabajo del equipo de Asef, que trabaja mañana tarde y noche para dejar una mejor sanidad de la que ustedes nos dejaron", ha concluido González.

Se da la circunstancia de que en el Área de Salud pitiusa se ha producido un goteo de dimisiones de directivos en los últimos meses, la última, la subdirectora médica de Atención Primaria, Sara Navarro, que justificó su renuncia por su reciente maternidad. En septiembre dejaron sus cargos la directora médica, Sausan Sayed, y el subdirector del Área Quirúrgica, Manuel Deiros, que dieron un plazo de tres meses antes de marcharse. La subdirectora de Enfermería de Atención Primaria, Ana María Jiménez, fue destituida de su puesto en septiembre; la directora de Enfermería, Ana María Ribas, dimitió en abril y la subdirectora de Gestión y Servicios Generales, Carmen Costa, en diciembre.

El caso del director de Gestión y Servicios Generales, Javier Marí, fue diferente, pues renunció a su cargo en agosto (dos años después de ocuparlo) porque no tenía la titulación exigida, que se rebajó para poder contratarle en septiembre tras una segunda convocatoria de libre designación, en la que en lugar de licenciatura ya solo se exigió el bachillerato, tal y como publicó Diario de Ibiza. La renuncia de Marí se produjo tras un escrito que una persona presentó para advertir de que no tenía el título que requería la convocatoria, una licenciatura o similar homologada por el Ministerio de Educación.