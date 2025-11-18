Los socialistas cifran en más de cuatro millones en cuatro meses el sobrecoste de las nuevas ambulancias

A pesar de que la consellera de Salud, Manuela García, lo ha negado por activa y por pasiva ante el pleno del Parlament balear, el Grupo parlamentario socialista ha cifrado el sobrecoste del contrato de las nuevas ambulancias adquiridas por el Govern balear en 4.328.000 euros en tan solo cuatro meses, una cantidad a la que llegan sumando el importe de las modificaciones que se están haciendo en algunos de estos vehículos más el pago del permiso de conducir que necesitan los trabajadores para llevarlas y el incentivo salarial que percibirán.

Ante la pregunta de la diputada socialista Patricia Gómez, que ha requerido a Manuela García que cuantificara el sobrecoste de las nuevas ambulancias debido a los trabajos que se están realizando para disminuir su peso y que puedan ser conducidas por los trabajadores del servicio SAMU061, la consellera balear ha contestado durante la sesión plenaria de este martes que por mucho que la socialista "se empeñe en repetir una mentira, no se va a convertir en realidad".

"No ha existido, no existe y no existirá ningún sobrecoste derivado de las adaptaciones provisionales de las ambulancias", ha afirmado con rotundidad: "Cero euros, ni un céntimo de dinero público se ha destinado a retirar temporalmente una rampa y un asiento", ha reiterado.

"Si usted insiste en repetir falsedades, es intoxicar, confundir de una manera deliberada no por desconocimiento, sino por pura estrategia política", ha criticado la consellera de Salud, recordando que "los pliegos de los contratos son públicos y accesibles a todos los ciudadanos".

Compra de mascarillas

González ha pasado a repetir que la nueva flota de transporte sanitario "es la mejor de la historia de Balears", con 246 ambulancias "más modernas y seguras, diseñadas por los propios profesionales a base de criterios técnicos, configuradas según las necesidades de los pacientes". Seguidamente, ha comparado los supuestos sobrecostes de este contrato con "verdaderos sobrecostes", mencionando nuevamente la licitación por parte de Patricia Gómez cuando era la responsable del área en la pasada legislatura, de unas mascarillas compradas por 3,7 millones "a una trama corrupta vinculada a su partido, mascarillas que acabaron almacenadas y caducadas, y eso sí es un despilfarro vergonzoso porque además lo hizo en el peor momento de la pandemia".

La diputada socialista, en su turno de palabra, ha desgranado los costes que la modificación de los vehículos supondrá según sus propios cálculos: "De 100 ambulancias, a 55 se le deben sacar plataformas hidráulicas y butacas, y cada plataforma puede tener un coste aproximado de 15.000 euros". A esa cantidad habría que sumar cada mes que las ambulancias no están circulando por las carreteras de las islas y que también supondrían un sobrecoste de unos 800.000 euros mensuales según el importe total de la concesión.

Permiso C y CAP

"Adaptar los vehículos, desmontaje, ITV, las rampas que tirarán a la basura: 847.000 euros", ha seguido sumando Gómez. También debe tenerse en cuenta, según la diputada, los aproximadamente 1.200 euros por cada uno de los 110 trabajadores que costará prepararlos para que consigan el permiso C y el CAP, obligatorios para conducir las ambulancias que pesen más de 3.500 kilos. "Hablamos de aproximadamente 281.000 euros", a los que habría que añadir un complemento retributivo porque "se exige mayor cualificación y por tanto mayor retribución". "En cuatro meses, 4.328.000 euros", ha concluido.

La consellera de Salud ha rechazado las cifras de la socialista asegurando que es evidente que Gómez "gestionó mal antes y ahora hace cálculos también bastante mal" antes de reiterar, una vez más, que no habrá ningún sobrecoste en el contrato de la nueva flota de ambulancias.