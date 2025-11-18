Ibiza acuña un nuevo término que provoca el pánico en las zonas turísticas emergentes: la 'ibicificación'

Ibiza es conocida por muchas facetas, la mayor parte positivas y relacionadas con el turismo, el sol y la playa, las discotecas... También por todos los problemas que acarrea su principal industria, y que ahora golpean con especial virulencia al mercado de la vivienda. Desde hace tiempo, encontrar un techo decente a un precio asequible es sencillamente imposible.

Aunque esta preocupación por la vivienda se está extendiendo por prácticamente todos los puntos turísticos del país, en Ibiza es especialmente acuciante y ha provocado la huida de la isla de miles de personas, muchos de ellos profesionales cualificados, y la aparición en casi todo el territorio insular de asentamientos ilegales.

Ibiza ya es famosa también precisamente por estas concentraciones de infraviviendas en las que malviven miles de personas, en su mayor parte con trabajos y sueldos asegurados pero insuficientes para hacer frente al coste de la vida y de la vivienda.

Esta presión, que conlleva la gentrificación de una parte importante de la isla (un proceso de renovación de zonas urbanas que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo), causa pavor y el éxodo de trabajadores y empresas en otros puntos del país.

Por todo ello, se está haciendo cada vez más frecuente leer en los medios de comunicación el término 'ibicificación', un neologismo (término de uso reciente y no reconocido por la RAE) que describe ese proceso mediante el cual un lugar se transforma para asemejarse al modelo turístico y de estilo de vida que se asocia con la isla de Ibiza.

Desde hace más de dos años, en muchos medios de comunicación, pero sobre todo en las redes sociales, se está utilizando este término para hablar de todos los problemas que conlleva la masificación turística. Uno de los muchos ejemplos es la zona del Pirineo, donde está cundiendo la alarma por los efectos en su economía y medio ambiente de una posible 'ibicificación'. Empresarios y trabajadores que se han visto obligados a vivir por ejemplo en caravanas alertan sobre la masificación turística y el encarecimiento de la vivienda.

Incluso en el Parlament balear, donde este martes el diputado socialista Álex Pitaluga ha advertido: "Ya hay medios que hablan de 'ibicificación' cuando en un territorio hay dificultades para encontrar vivienda por sus altos precios relacionados con el turismo".

Son sólo un par de ejemplos de este fenómeno que se está expandiendo en casi todas las zonas turísticas y que en Ibiza ha quebrado la paz social de una manera posiblemente irreversible. La vivienda ya es un problema de primera magnitud.