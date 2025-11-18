La hija del anciano muerto en el incendio de Ibiza advirtió de que la acusada "era una mujer peligrosa"

La hija del anciano que en agosto de 2023 murió en el incendio de su casa en ses Païsses, en el municipio de Sant Antoni de la isla de Ibiza, ha recordado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial, en Palma, que advirtió en su momento que la hoy acusada, que era pareja de su hermano, "le parecía una mujer peligrosa".

"Desde que ella entró en nuestras vidas, mi hermano intentó quitarse la vida y mi padre fue asesinado", ha declarado en la segunda sesión del juicio con jurado popular contra una mujer acusada de asesinar a un anciano (al que había cuidado) incendiando su casa, y por lo que se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable.

A preguntas de la fiscal, Mamen Navarro, la hija de la víctima, que ha testificado separada de la acusada por una mampara, ha recordado que aunque al principio "no vio nada extraño en ella", con el paso del tiempo le pareció "peligrosa".

La mujer ha recordado que la acusada se ofreció a cuidar de la madre enferma de alzhéimer mientras el padre estaba en el hospital, aunque le dijeron que no hacía falta. Más tarde, cuando el hombre mejoró, "ella no se iba de ninguna de las maneras". Ha recordado que tenía una copia de las llaves de la vivienda.

También ha recordado un episodio, unos días antes de los hechos, de intento de suicidio del hijo de la víctima, con quien la acusada mantenía una relación, y que al parecer le había avisado de sus intenciones. Sobre este asunto, el padre llegó a decir que el día que su hijo intentó quitarse la vida, ella bajó "tranquilamente" de la parte de la vivienda en la que residía su hijo y estuvo más de media hora fumando. "Siempre estaba con las cerillas", ha añadido.

Aquel día, ha recordado la hermana, en el hospital le dijeron que la acusada se había presentado como responsable de la familia y que por eso les estaba pidiendo dinero.

Respecto al incendio de la vivienda, ha recordado que quedó "como si hubiera caído una bomba".

Cabe recordar que el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial celebra desde este lunes el juicio contra esa mujer por presuntamente provocar un incendio en una casa en la que dormían dos personas mayores a las que ella cuidaba en agosto de 2023 en el barrio de ses Païsses de Sant Antoni, Ibiza.

Se le acusa de un delito de asesinato y de un delito de incendio y la Fiscalía pide que sea condenada a prisión permanente revisable.

Según el Ministerio Público, en el momento de los hechos, uno de los ancianos era una persona totalmente dependiente, fue incapaz de salir del inmueble y falleció.