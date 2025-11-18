La cuidadora que sobrevivió al incendio de madrugada en ses Païsses: "A veces solo puedo dormir dos o tres horas"

La hija del fallecido en un incendio en su casa de ses Païsses el 3 de agosto de 2023 explica en el juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial que había una muy buena relación entre sus padres y la joven que el 1 de ese mismo mes, poco antes del trágico suceso de esa madrugada de verano, entró a trabajar como cuidadora interna en casa de este matrimonio de mayores dependientes.

Situación totalmente diferente, según se infiere del relato de esta hija, de lo que ocurría con la acusada, que se enfrenta a los delitos de asesinato con alevosía a una persona dependiente y de incendio. Esta otra mujer, que permanece en prisión provisional, al parecer se ofreció para cuidar a la anciana de forma altruista mientras su marido estaba en el hospital, relata la hija del fallecido, que ha declarado este martes en la segunda jornada del juicio.

El ambiente era distinto con la nueva cuidadora, que este martes también ha declarado. Tanto ella como los dos mayores estaban durmiendo cuando comenzó todo: el incendio fue sobre las dos de la madrugada. La trabajadora interna vivía en el piso de arriba.

"Me desperté por el ruido de los cristales rompiéndose y el olor a humor. De la cocina salía mucho humo y fuego y salí corriendo por las escaleras" exteriores que llevan al jardín. Pudo sacar, con ayuda de un vecino joven que llegaba de trabajar y el padre de éste, a la mujer viuda desde la ventana de su habitación, que era la más cercana a la escalera exterior. El hombre, de 78 y que falleció, dormía en otra sala.

"El vecino y otro hombre que creo que era su padre me trajeron una silla. Creo que la mujer tenía una mesita de estar y se subió y la cogí. No sé de dónde saqué las fuerzas", recuerda la cuidadora. "No sufrí lesiones físicas, pero sí psicológicas hasta ahora. Muchas veces duermo sólo dos o tres horas por la noche y ya", añade.

También ha declarado el vecino joven. "Llamé al 112 y me dijeron que iban a tardar unos… No sé si me dijeron 10 o 15 minutos. Y ahí me entró terror en el cuerpo, porque había alguien dentro y mucho humo (...) Recuerdo que estábamos entre todos golpeando la ventana".

Las sospechas de un psiquiatra

La siguiente en declarar ha sido una psiquiatra que en 2023 trabajaba en la unidad de hospitalización breve del Hospital Can Misses. Trató al hijo del fallecido a raíz de su intento autolítico semanas antes del incendio. La madrugada del fuego, asegura, este hombre estaba ingresado y no salió del hospital. Además, conoce a la acusada. Cree recordar que fue en 2011 cuando coincidió con ella por primera vez. "Yo era residente de psiquiatría y la conocí en consulta" con un doctor. "Recuerdo que una pareja de la acusada falleció en un incendio y este doctor sospechaba de la posible implicación de ésta en el fallecimiento", ha respondido ante las preguntas de la fiscal, y ha añadido que "eran sospechas" y que no le dijo el motivo de las mismas. Sobre este asunto se pronunció este lunes en el juicio la defensa: "Si leemos bien el atestado de la Guardia Civil, mi clienta fue víctima de ese incendio, casi muere".

La psiquiatra también ha declarado, preguntada por la Fiscalía por "el trastorno esquizoafectivo" de la encarcelada, que una persona con este diagnóstico, "si está estable, responde igual que otra" ante el enfado de alguien o ante la situación de que te digan que tienes que marcharte de una casa, por ejemplo, como le ocurrió a la acusada. En caso de no estar estable, ha señalado que la posible reacción depende de cada persona y que no se puede "extrapolar" nada a todo el colectivo de quienes padecen este problema de salud: "No todos los pacientes que se desestabilizan responden igual".

El último en intervenir ha sido un responsable del 112, que ha recordado que envió un informe a petición de la policía judicial con la información de este suceso. Incluye la llamada de aviso, la activación de recursos, etcétera.