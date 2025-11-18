Cocaína, ketamina y MDMA por teléfono y en coche en Ibiza

Tres ciudadanos italianos sin antecedentes penales serán juzgados a partir de este jueves 20 de noviembre en la sede de la Audiencia Provincial, en Palma, acusados de un delito de tráfico de drogas cometido en Ibiza "al menos" entre los meses de febrero y mayo de 2022. Para los tres, el Ministerio Fiscal solicita una pena de seis años de prisión y el pago de una multa de 60.000 euros.

En el escrito de la Fiscalía de Ibiza que obra en los señalamientos facilitados por la Audiencia Provincial, se explica que L.B, A.A. y D.S. (el primero pasó cinco días privado de libertad en mayo del mismo año) utilizaban un piso y un trastero situados en la ciudad de Ibiza, este último en un polígono industrial y "ambos alquilados" a nombre de uno de los detenidos, para almacenar las sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, MDMA y ketamina.

El 25 de mayo de 2022, agentes policiales entraron, tras solicitar auxilio judicial, en las dos ubicaciones. En el trastero, "sorprendieron al acusado" D.S. "y se incautaron de bolsas con sustancias que iban a destinar a la venta a terceras personas, utensilios para hacer dosis, básculas de precisión y cucharitas para dosificar" la droga en sus correspondientes envoltorios.

En la vivienda hallaron droga, una máquina para envasar al vacío, "las mismas bolsas del trastero y 20.155 euros en moneda fraccionada procedentes de la venta a terceros de estas sustancias", apunta la Fiscalía de Ibiza.

El escrito fiscal detalla el modus operandi utilizado por estos presuntos narcotraficantes: los consumidores solicitaban las dosis a través de un número de teléfono y L.B., "acto seguido, se acercaba con el Smart (...) para realizar el reparto". Como curiosidad, se detalla que este número telefónico llegó a recibir en apenas cinco días, entre el 30 de marzo y el 19 de abril" de ese mismo año de 2022, "hasta 14 SMS (mensajes de texto) relativos a 'bizums', transferencias y envíos de dinero".

En ese vehículo, que los agentes también registraron, encontraron ketamina, cocaína y MDMA en "un habitáculo bajo la palanca de cambios de marcha".

El total de la droga intervenida en el piso, el trastero y el coche habría alcanzado en el mercado un precio aproximado de 22.406 euros.